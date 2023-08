Coppa, inversione di campo: si gioca a Cosenza

Tutto si può dire del Sassuolo, ma non che sia scaramantico. La stagione scorsa chiese e ottenne l’inversione di campo per la ‘prima’ di Coppa e venne eliminato dal Modena. Quest’anno, notizia di ieri, si replica e la gara di Coppa Italia di domenica 13 alle 18 contro il Cosenza non si gioca al Mapei Stadium, dove ci sono lavori in corso, ma al ‘Matulli’, con i rossoblu nelle vesti di padroni di casa: dopo la trasferta di oggi – i neroverdi giocano in amichevole a Wolfsbug alle 15, diretta Sky – altro viaggio da niente per i neroverdi... Detto che l’amichevole di oggi è buona per capire i progressi dei nuovi e a che punto siamo con la telenovela-Lopez (il francese, nella foto, continua ad andare in campo, ma corre voce di un’offerta dalla Liga che parrebbe decisiva: sul piatto ci sarebbero 15 milioni di euro) resta da aggiungere che oggi potrebbe anche essere la giornata giusta per la cessione di Rogerio, coincidenza, proprio al Wolfsburg.