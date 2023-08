Coppa Italia "Berardi in campo? Vedremo..."

"Siamo contenti di ricominciare a fare sul serio: un conto sono le amichevoli, un altro le gare vere". E che la prima stagionale che oppone il Sassuolo al Cosenza possa essere gara vera nessun dubbio: è Coppa Italia ok, ma dopo l’eliminazione shock della stagione scorsa "l’imperativo è passare il turno". Lo dice, Alessio Dionisi, ben sapendo che "siamo favoriti" ma che, come la scorsa stagione "il risultato non è scontato, e giocheremo in condizioni ambientali non semplici". E consapevole soprattutto che il Sassuolo di oggi non è ancora il ‘suo’ Sassuolo, o comunque il Sassuolo con cui pensa chiuderà il mercato.

"A livello di proposta di gioco siamo al 100%, considerato quello che può proporre in campo chi c’è oggi, a livello numerico manca ancora qualcosa, ma non sono io che faccio il mercato, quindi posso dire solo che questo gruppo fa, oggi, il calcio che può fare". ‘Scoperto’ a sinistra delle difesa, il Sassuolo, carente dal punto di vista numerico in mediana, la squadra di Dionisi ritrova Boloca ma non Thorstvedt, e misurerà, oggi al ‘Marulla’, sia a che punto sono i ‘nuovi’ (Viti e Vina, probabilmente Mulattieri, forse anche Cragno) sia quanto possono dare i tanti giovani che l’estate ha aggiunto il gruppo alla causa. "I giovani stanno lavorando bene, ma hanno i loro percorsi da fare, e qualcuno è più pronto di altri, come è normale che sia", dice ancora Dionisi, che soppesa un incedere non privo di incognite facendo buon viso a cattiva sorte.

"Qualcuno manca, e paghiamo dazio a qualche defezione, la miglior condizione la stiamo ancora cercando, com’è ovvio in questo periodo, il precampionato ha fatto vedere cose che mi sono piaciute e altre meno. Ma adesso parla il campo e se non siamo ancora completi, siamo pronti e in campo andrà il miglior Sassuolo che offre oggi la rosa che ho a disposizione". Chiusura, d’obbligo sui singoli, e su un mercato del quale il tecnico, non è una novità, parla malvolentieri ma che è argomento imprescindibile, visto che tiene appeso il Sassuolo a parecchio di quanto verrà. L’annuncio di Berardi ("non so se resto") la sera della presentazione della squadra "ha in parte sorpreso anche me, ma io non sono nella sua testa, vedo che in allenamento ha sempre fatto quanto doveva, e tanto mi basta. Sarà in campo? Vediamo oggi", dice Dionisi, che spende qualcosa anche su Lopez e Ferrari, altri due dei suoi giocatori parecchio chiacchierati.

Il primo doveva essere ceduto e invece è stato super utilizzato nel corso del precampionato, il secondo è sparito dai radar dopo la prima amichevole, un mese fa, e partirà. "Lopez è forte, ed è chiacchierato perché è forte: se rimarrà, come a questo punto credo sia probabile, potrà dare tanto", dice Dionisi, meno possibilista circa una permanenza di Ferrari.

Stefano Fogliani