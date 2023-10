Coppa Italia di Eccellenza e Promozione

Si gioca stasera la 3^ e ultima giornata dei gironi del primo turno della Coppa di Eccellenza e Promozione (20,30) con 15 modenesi in campo.

Coppa Eccellenza. Agli ottavi di finale del 1810 vanno le vincenti dei 9 gironi più le 7 migliori seconde. Girone 3: Correggese-Fabbrico e Formigine-Rolo. Clas. Fabbrico 4, Correggese e Rolo 3, Formigine 1. I verdeblù di Sarnelli sonio fuori dalla corsa al 1° posto e solo vincendo hanno qualche chance di arrivare secondi e sperare in un ripescaggio. Girone 4: La Pieve-Castelfranco e Terre di Castelli-Cittadella (ore 18). Clas. Cittadella 6, Terre di Castelli 2, La Pieve e Castelfranco 1. Cittadella già certa del 1° posto, solo chi vince fra le altre tre modenesi ha qualche chance di ripescaggio, che sarebbe quasi certo per il Terre di Castelli a 5 punti, mentre un successo alle 18 della squadra di Domizzi renderebbe inutile la gara delle 20,30 di Nonantola.

Coppa Promozione. Ai sedicesimi di finale del 1810 vanno le vincenti dei 18 gironi più le 14 migliori seconde. Girone 7: Sammartinese-Cdr e United Carpi-Cavezzo. Clas. Sammartinese e Cdr 6, United Carpi e Cavezzo 0. Lo scontro diretto di San Martino in Rio decide il 1° posto, ai reggiani basta un pari per la miglior differenza reti (+5 contro +4), la Cdr deve vincere, ma con un pari a quota 7 punti il ripescaggio è quasi certo. Ininfluente l’altra gara. Girone 8: Fiorano-Castellarano (campo "Cimino" di Sassuolo) e Sanmichelese-Nextgen. Clas. Castellarano e Sanmichelese 4, Nextgen 3, Fiorano 0. Solo il Fiorano è già eliminato, il Nextgen può ancora arrivare primo vincendo, ad oggi Castellarano avanti sulla Sanmichelese per differenza reti (+3 contro +1). Girone 9: Casumaro-San Felice e Quarantolese-Camposanto. Clas. Casumaro 4, Camposanto 3, Quarantolese 2, San Felice 1. Tutte e quattro possono ancora arrivare prime, possibile anche un arrivo a tre in vetta (se il San Felice batte il Casumaro e l’altra gara finisce pari) in cui deciderebbe la classifica avulsa. Girone 10: Felsina-Castelnuovo e Msp-Anzolavino. Clas Felsina e Msp 4, Anzolavino 3, Castelnuovo 0. Il Castelnuovo ultimo nel girone è già eliminato.

Davide Setti