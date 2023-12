Coppa Italia Hockey, altra modenese in finale. Dopo la qualificazione della Symbol Amatori in A2 arriva il bis della Pico Mirandola per la serie B

Saranno due le squadre modenesi impegnate nelle finali di Coppa Italia: dopo la qualificazione di sabato della Symbol Amatori in quella di A2, è arrivata ieri anche quella della Pico Mirandola, che con una doppia vittoria su Viareggio Hockey e Castiglion della Pescaia ha centrato il pass per la finalissima della Coppa Italia di serie B, dove incontrerà la seconda squadra del Trissino, campione d’Italia. Festeggia l’hockey inline modenese, che celebra la prima storica vittoria in campionato della squadra femminile della Scomed Bomporto, che nel primo concentramento giocato in casa, ha battuto 2-0 Ferrara, per poi arrendersi con onore al forte Civitavecchia, al quale ha tenuto testa fino alla fine, anche grazie all’inserimento della nuova arrivata, la spagnola Clara Castellò.

Male invece i maschi, che nella prima fase di Coppa Italia, dove l’anno scorso arrivarono in Finale, escono di scena perdendo con Empoli 2-3 e con Forlì per 5-0.

HOCKEY PISTA, 2^ Fase Coppa Italia serie B: Castiglione – Molfetta 9-4; Pico Mirandola – Viareggio Hockey 4-3; Pico Mirandola – Castiglione 5-1.

HOCKEY INLINE FEMM. Scomed Bomporto Ferrara 2-0; Torre Pellice – Vicenza 2-4; Ferrara v- Civitavecchia 0-7; Quanta MI – Torre Pellice 2-1; Civitavecchia – Scomed Bomporto 4-2.

CLASSIFICA: Civitavecchia punti 6, Quanta Vicenza e Scomed Bomporto 3, Torre Pellice e Ferrara 0.

r.c.