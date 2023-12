Coppa Italia, la Primavera affronta la Cremonese

Comincia oggi allo stadio Ricci una ‘tre giorni’ parecchio impegnativa per il Sassuolo di Emiliano Bigica, che in campionato vola – cinque vittorie consecutive, sette nelle ultime otto gare, secondo posto in classifica – ma i conti, per ora, li farà con la Cremonese in occasione dell’ottavo di finale di Coppa Italia che va in scena oggi alle 14 sul prato di piazza Risorgimento, cui per i tifosi che intendono esserci si accede ad ingresso gratuito.

I grigiorossi militano al piano di sotto (Primavera 2), ma meritano tutte le attenzioni del caso, dal momento che in 10 giornate hanno fatto percorso netto, e con 30 punti in classifica guardano tutti dall’alto, con 8 lunghezze di vantaggio sul Parma, la più immediata inseguitrice. Da verificare quanto turnover farà il tecnico neroverde Emiliano Bigica, che se tiene d’occhio la Coppa Italia non può non ‘monitorare’ anche quel campionato che prevede, domenica alle 11 sempre al Ricci, una gara da non perdere.

In tutti i sensi: avversario del Sassuolo, in occasione della 13ma giornata di campionato, la Juventus, che al Sassuolo rende sei punti ed altrettante posizioni di classifica.

Ma la Juve è la Juve, e a giocare due gare in una settimana non è che si sia così abituati, a questi livelli….

s.f.