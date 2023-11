Coppa Italia, la Symbol Amatori in pista a Correggio

Se la serie C di hockey Inline è ancora al palo, questa volta per la disputa del Trofeo delle Regioni a Forlì, prosegue a ritmi serrati l’inizio di stagione dell’hockey Pista, dedicato alla prima fase di Coppa Italia di A2, e B: nel torneo riservato ai club della seconda serie Nazionale siamo alla quarta giornata d’andata, con la capolista Symbol Amatori 1945 Modena che affronta, domani alle 18, la breve trasferta a Correggio, ospite di una BDL ancora ferma al palo, ma non per questo meno pericolosa. Dopo la rischiosa salvezza della passata stagione, i reggiani hanno provato ad irrobustire la squadra con l’argentino Menendez, ma per ora hanno faticato in fase difensiva. Giornata decisiva nella Coppa Italia di serie B, dove riposa l’Amatori Modena, mentre l’imbattuta capolista Pico Mirandola riceve al PalaSimoncelli alle 18 la Scandianese, che la segue staccata di sei punti: con un successo la squadra di Ialacci si garantirebbe la qualificazione alla Fase Finale con tre turni d’anticipo, ma servirà tanta concentrazione, mentre i reggiani giocheranno senza nulla da perdere.

r. c.