Coppa Velez, ai quarti. Sassuolo e Pro Patria

Sassuolo e Pro Patria staccano il pass per i quarti della Coppa Velez. I neroverdi si impongono 4-3 a Carpi sulla Virtus Cibeno: la sblocca subito Antonietti, poi pareggia Montanari ma Antuofermo firma il 2-1 prima del riposo. Nella ripresa nuovo pari di Casceglia prima dell’uno-due sassolese con Antonietti e Quaye a cui risponde nel finale Grazioli ma non basta per la Virtus che esce a testa alta. Nessun problema per la Pro Patria che travolge 5-0 a San Felice lo Shqiponja: Guerra infila la doppietta in avvio (primo gol su eccellente giocata di Di Carlo), poi Garofalo arrotonda per il 3-0, seguito dalla rete di Salerno e dal ritorno al gol di capitan Gaglio. Nella parte del tabellone di Sassuolo e Pro Patria si qualificano anche Guastalla e Ponte Rodoni, dall’altra parte restano in corsa Rimini, Lepida San Lazzaro, Forlì e Gatteo.

d. s.