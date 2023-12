Coppa Velez, tre modenesi in lizza

Ferma la Serie A2 Elite - che torna il 23 e il 30 dicembre con le ultime gare del 2023 del Modena Cavezzo - il sabato del futsal è tutto dedicato alla Coppa Velez (con squadre di C1, C2 e D) arrivata agli ottavi. Tre sono le modenesi rimaste in lizza e due di queste si affrontano alle 15 alla Vallauri di Carpi, la Virtus Cibeno di Serie D e il Sassuolo capolista di C1, mentre alle 15 a San Felice la Pro Patria capolista di C2 sfida lo Shqiponja, già rivale sia in Coppa che prima inseguitrice in campionato. Si gioca in gara secca con i rigori in caso di parità. Proprio la Pro Patria ha festeggiato nei giorni scorsi il Natale ritrovandosi in serata al "Kakao" di San Felice per una cena insieme con staff, squadra e gli sponsor, fra cui Giampaolo Palazzi della Bgp, azienda di San Felice leader nelle lavorazioni metalliche da sempre vicino ai giallorossi. Palazzi ha ringraziato la squadra per l’ennesima stagione da protagonista e ha "scherzato" sul possibile triplete, visto che la squadra allestita dal ds Vincenzi è in vetta al campionato (8 vittorie in 9 gare e +2 sullo Shqiponja), già qualificata al 2° turno in Coppa di C2 e agli ottavi nella Velez.

d.s.