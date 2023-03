Coppi-Bartali, gran finale a Carpi: vince Schmid

di Andrea Giusti

CARPI

Le tappe modenesi della Settimana Internazionale Coppi e Bartali hanno visto sfrecciare vittoriosi i ciclisti francesi,dopo l’assolo di Guerin a Fiorano, nella cronometro di Carpi si è imposto Cavagna.

Remi Cavagna che aveva vinto la prima tappa di Riccione allo sprint si è imposto sulle strade carpigiane coprendo i 18,6 chilometri in 22’12’’, precedendo di 8’’ Michael Hepburn e l’australiano Ben Healy, mentre lo svizzero Mauro Schmid con l’ottava piazza è riuscito a conservare la maglia di leader e ad iscrivere il suo nome nella 22esima edizione della corsa organizzata dal G.S.Emilia scattata da Riccione e conclusa nella splendida piazza Martiri a Carpi.

Poca gloria per i colori italiani con il migliore alla fine delle cinque tappe che è risultato il ’sempreverde’ Domenico Pozzovivo giunto al sesto posto nella classifica finale mentre il pavullese Luca Covili è riuscito e a migliorare la quindicesima posizione, classificandosi al 14° posto dopo aver dimostrato di avere una condizione nelle tappe di montagna. Il portacolori della Bardiani Csf Faizanè non sarà al via oggi a Larciano in Toscana mentre sarà sicuramente ai nastri di partenza nell’impegnativa Tour of the Alps con salite più lunghe adatte alle sue caratteristiche di scalatore.

"Ho fatto una grande prova a cronometro considerato che non sono uno specialista – le parole di Covili ieri alla conclusione della tappa di Carpi che ha chiuso la competizione della Coppi-Bartali –. Ora vado in altura sul Teide (Canarie) fino a 9 aprile per migliorare ancora la mia condizione in ottica Giro d’Italia". Nella mattinata sul podio dove sono poi state effettuate le premiazioni di tutte le maglie delle varie classifiche dal sindaco Alberto Bellelli, l’assessore allo sport Andrea Artioli ed il presidente provinciale della Federciclismo Modena, Enzo Varini hanno fatto sfilare le società giovanili del comprensorio che vantano nella loro storia la conquista di maglie tricolori nelle categorie Esordienti, Allievi e donne come la carpigiana Simona Muzzioli della Pol.Sanmarinese con giovanissimi,esordienti e donne,la Ciclistica Novese con Giovanissimi ed Esordienti e la Ciclistica Sozzigalli con la pattuglia dei Giovanissimi, una bella iniziativa che dovrebbe essere fatte in tutte le manifestazioni professionistiche per incentivare il vivaio.