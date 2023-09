Cornia para tutto. Il derby finisce senza reti

FORMIGINE

0

TERRE DI CASTELLI

0

FORMIGINE: Cornia, Vacondio, Ricaldone, Caselli, Marverti Lu., Ashong, Binini, Caselli, Habib, Cremaschi (70’ Iattici), Ruini (62’ Digesù). A disp. Migliori, Deri, Mondini, Marverti Lo., Restilli, Zanni, Teneggi. All. Sarnelli.

CASTELVETRO: Venturelli, Saccani, Hajbi, Carta, Dembacaj, Massari, Hoxha (62’ Esposito), Bruno, Stanco (85’ Scarlata), Iori (73’ Pampaloni), Pigozzi. A disp. Lenzi, Gozzi, Ferrari, Gargano, Uhunamure, Esposito. All. Domizzi.

Arbitro: Milone di Barcellona P.d.G.

Note: ammoniti Dembacaj, Vacondio, Ricaldone

Un Cornia superlativo para tutto e il Formigine porta a casa lo 0-0 col Terre di Castelli. Al 14’ Stanco gira a lato un cross di Iori, poi Habib si inserisce in un retropassaggio di Dembacaj ma non sfrutta il regalo. Nella ripresa subito Hoxha chiama Cornia alla parata, poi Dembacaj manda alto di testa da pochi passi, Iori trova ancora il portiere di casa decisivo che si ripete anche su Hoxha. Le occasioni di Matteo Caselli e Marverti alleggeriscono la pressione ospite. Poi Luca Esposito salta tre uomini, ma ancora Cornia dice di no, come 3’ dopo sul tiro a colpo sicuro di Stanco. Prima della fine Luca Esposito sfiora il palo e Cornia è ancora super su Scarlata.