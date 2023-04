Corradi al Cabassi dopo 24 anni

L’emozione sarà la stessa di quando su quell’erba sfrecciava a sinistra da giocatore con la maglia biancorossa (157 gare e 6 reti in C1). Domattina alle 10,30 Roberto Corradi guiderà gli Allievi del Carpi al "Cabassi" nella sfida dei quarti di finale per lo scudetto regionale. I suoi ragazzi hanno dominato il girone con 16 vittorie e 2 pari e domani riceveranno il Formigine non al "Sigonio", quartier generale consueto, ma nell’impianto di via Marx che dopo una vita torna ad ospitare una squadra giovanile biancorossa. "Vogliamo ringraziare il presidente Lazzaretti per questo splendido regalo– spiega Corradi – un premio per un gruppo bellissimo. Sono certo che pur in un campo molto più grande i ragazzi daranno tutto, contr un avversario che come noi è imbattuto". L’ultima volta da giocatore del Carpi per Corradi al "Cabassi" è stata 24 anni fa (9 maggio ’99 in C1, Carpi-Padova 0-3), ma poi l’esterno mancino solierese ci è tornato anche con la Dorando che poi vincendo la D si sarebbe unita col Carpi nel 2009. Dopo una lunga carriera da professionista (anche Brescello, Catania, Samb, Monza, Spezia, Pistoiese e Pro Vercelli), Corradi ha chiuso a 36 anni alla Solierese, poi da 5 stagioni allena, prima alla United Carpi e dalla scorsa estate al Carpi. "Con Carpi c’è un legame speciale – spiega – qui mi lanciarono Rosati e "Ciplito" Fornaciari, poi devo ringraziare Francesco Quitadamo che mi ha portato alla United e ora la grande chance in biancorosso. Grazie all’apporto del dg Bellini e dei miei collaboratori Malavasi e Forghieri ci stiamo togliendo tante soddisfazioni".

Davide Setti