Correggese e Scandicci scendono in Eccellenza

Nell’altra semifinale playoff Pistoiese-Corticella 1-2: 10’st Menarini, 12’st Trombetta, 37’st Boccardi. Nei playout retrocedono in Eccellenza la Correggese (1-2 in casa con il Sant’Angelo) e lo Scandicci (0-0 dopo i supplementari a Crema). Le altre semifinali playoff (nel girone "H" si devono ancora giocare): girone "A" Bra-Vado 0-1 e Sanremese-Ligorna 1-1 (finale Sanremese-Vado); girone "B" Alcione-Desenzano 2-1 e Casatese-Arconatese 2-1 (Alcione-Casatese); girone "C" Clodiense-Luparense 3-4 e Adriese-Campodarsego 0-1 (Campodarsego-Luparense); girone "E" Pianese-Livorno 3-1 e Poggibonsi-Gavorrano 2-1 (Pianese-Poggibonsi); girone "F" Senigallia-Cynthia 2-1 e Trastevere-Fano 1-2 (Senigallia-Fano), girone "G" Paganese-Lupa 3-2 e Casertana-Arzachena 3-3 (Paganese-Casertana).