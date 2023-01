"Corri con Gianni", il test per la Corrida

Lavori in corso alla Podistica Madonnina per la intensa mattinata di corsa in programma domenica, test importante per la prossima Corrida. Dopo il preludio della Classica non competitiva, che partirà alle 8,30 e conterà oltre 1000 presenze, dalle 9 al via le gare competitive intitolate "Corri con Gianni", che conta già oltre 250 iscritti. I primi a partire saranno i Master; si contenderanno il primo posto il ferrarese Rudy Magagnoli, Davide Scarabelli, Andrea Spadoni e l’eclettico Fabio Poggi da San Vito. Gara combattutissima sarà quella femminile che parte alle 10, con Fiorenza Pierli (ora in gara per l’Atl.85 di Faenza) favorita; ma non le renderanno vita facile Francesca Cocchi, Aurora Imperiale, la rumena Joana Lukaci, Francesca Ravelli e Francesca Giacobazzi; al via anche la freccia sassolese, Laura Ricci, vincitrice dell’edizione 2018 della gara, Paola Braghiroli e Gloria Venturelli per i colori MdS. Ci saranno anche le allieve, capitanate da Margherita Giannotti. Il "clou" sarà alle 11 con la gara degli assoluti. Il vincitore del 2022, Marco Casini della Delta di Sassuolo, protagonista all’ultima competitiva del 2022 a S.Agata, dovrà combattere in primis con Salvatore "Sam" Franzese, reduce da una bella serie di successi. Ma daranno battaglia il piemontese Italo Quazzola (nazionale sui 10.000 e nel cross, bronzo ai giochi del mediterraneo), il vice campione italiano di mezza maratona Riccardo Brighi (MdS), Michele Cacaci (terzo qui nel 2022), il maratoneta Andrea Ragno ed Alessandro Giacobazzi. Fra i giovani da tener d’occhio Niccolò Cornali, Mattia Marazzoli, Federico Rondoni. Ed oltre ai "top runners", presenti come si vede in fitta schiera, ci saranno tutti gli appassionati modenesi a darsi battaglia sui due giri del circuito cittadino inaugurato lo scorso anno e gestito con precisione certosina da tutti i podisti del sodalizio modenese guidato da Antonio Ragazzi.

Giuliano Macchitelli