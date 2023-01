Corrida di San Geminiano, ritorno al passato

di Giuliano Macchitelli

Ritorna in presenza la Corrida di S.Geminiano, classica del podismo modenese. Dopo il 2020 abbiamo avuto due edizioni anomale, una virtuale ed una al lunedì dell’Angelo, che poco avevano in comune con la vera Corrida ma ne hanno in qualche modo tenuta viva l’attesa. Ora tutto è pronto per la festa della corsa, modenese ed internazionale, in onore del patrono di Modena, sul percorso dell’antico pellegrinaggio. Nella presentazione in Comune, tenuta dal presidente della Fratellanza Maurizio Borsari, dallo storico ’speaker’ Roberto Brighenti e con l’intervento dell’assessora allo Sport Grazia Baracchi, sono state illustrate conferme e novità dell’edizione numero 49 della gara.

Come ha detto Borsari, "è una tappa di preparazione verso la 50esima edizione che, tra l’altro, cadrà nell’anno del 150esimo compleanno della Fratellanza, in cui chiameremo a raccolta sportivi e appassionati per un rilancio dell’atletica sfruttando anche l’impianto appena rinnovato dall’amministrazione comunale".

Ci saranno tutte le particolarità che hanno garantito il successo alla corsa, con partenza alle 14,30 del 31 gennaio da Viale Berengario, mentre l’arrivo sarà all’interno del Parco Novi Sad. La gara competitiva vedrà gli atleti iscritti (già quasi 500) affrontare i consueti 13,35 chilometri (percorso immutato) che li porteranno, superate le bancarelle della fiera, fino a Cognento per poi tornare in città. Confermati anche gli eventi non competitivi: Corrisangeminiano (stesso percorso e distanza della Corrida) e Minicorrida di 3 chilometri. Fra le novità la ’location’ della segreteria e dei servizi di supporto alla competitiva che, data l’indisponibilità del Palamolza, quest’anno sarà presso l’Istituto Barozzi.

Al Novi Sad operativa una postazione per le iscrizioni dei non competitivi martedì, il 31 gennaio, fino alle 14; ci si può iscrivere fino a lunedì 30 sia mattino che pomeriggio al campo di atletica di via Piazza. Tra i non competitivi, già quasi 1.500, ci sarà una folta presenza dell’Accademia Militare con 400 cadetti oltre alle società modenesi e non. La Fratellanza, organizzatrice, schiererà i suoi atleti migliori ed anche i ‘non atleti’ come i partecipanti a Run With Us oltre a 12 persone che stanno frequentando il progetto di riabilitazione post Covid sviluppato da Medicina dello Sport, Università di Modena e Fratellanza. Ci uniamo all’invito che l’assessora Grazia Baracchi ha ’chiamato’ i cittadini a "iscriversi e a partecipare a un appuntamento nel cuore e nel calendario delle famiglie modenesi e che finalmente potremo vivere pienamente, come lo abbiamo sempre conosciuto".