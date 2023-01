Corrida, in 600 alla partenza Favorito è il plurititolato Aouani

Fra le tante particolarità della Corrida di San Geminiano l’aspetto che maggiormente la caratterizza è la partecipazione dei ’top runners’ insieme ai podisti di ogni livello stimolati a dar loro battaglia anche per arrivare nei primi 200. Quest’anno la gara è aperta, anche a causa della mancanza di tanti atleti africani che per 21 anni hanno imposto i loro ritmi. Non saranno al via i vincitori delle ultime due edizioni, Pasquale Selvarolo e Sofia Yaremchuk. Rubando il taccuino a Roberto Brighenti, enciclopedia vivente dell’atletica, dirigente della Fratellanza e speaker, vediamo che il favorito, iscritto all’ultimo minuto, è il campione italiano 2021 dei 10.000, mezza maratona e cross Iliass Aouani, ventisettenne ed ingegnere, tesserato Fiamme Azzurre, che partirà col numero 1.

Nel gruppo dei migliori Ahmed Oudah, Chevrier Xavier, Stefano Ghenda, Michele Cacaci ed Andrea Soffientini. Occhi puntati sui nostri portacolori, da Alessandro Giacobazzi (campione italiano di maratona) e Tommaso Manfredini a Salvatore Franzese, reduce da una bella serie di successi, e Luca de Francesco; in buona forma anche il triatleta dell’Atletica MdS Riccardo Brighi. Fra i giovani promettono battaglia Federico Rondoni, Mattia Marazzoli ed Alessandro Pasquinucci.

In campo femminile, dopo il forfait di Cascavilla per problemi fisici, le favorite sono Giulia Vettor, Barbara Bressi e la piemontese dell’Esercito Elisa Palmero, ma noi faremo il tifo per l’esordiente modenese Giulia Cordazzo, con i colori della Fratellanza.

Sono oltre 600 gli iscritti alla competitiva mentre stanno ancora crescendo i numeri della non competitiva; la società più numerosa è Runners & Friends. Oltre a tutte le società modenesi parteciperanno a questa bella giornata di vero sport ed aggregazione anche gruppi importanti da Roma, Verona e Firenze. Per la prima volta le premiazioni si svolgeranno all’aperto, mentre segreteria e servizi saranno ospitati al Barozzi. Anche quest’anno Modenacorre.it, in accordo con l’organizzazione, fornirà gratuitamente on-line ampi servizi fotografici della Corrida in tutti i suoi aspetti e momenti.

Giuliano Macchitelli