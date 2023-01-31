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SportCorrida di San Geminiano, la classifica completa
31 gen 2023
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Corrida di San Geminiano, la classifica completa

Vince Iliass Aouani, Alessandro Giacobazzi primo dei modenesi

L'arrivo di Alessandro Giacobazzi
L'arrivo di Alessandro Giacobazzi

1.AOUANI ILIASS 00:38:26;

2.CHEVRIER XAVIER 00:39:31;

3.GIACOBAZZI ALESSANDRO 00:40:25;

4.BELGHITI MUSTAFA' 00:40:30;

5.OUHDA AHMED 00:40:38;

6.SOFFIENTINI ANDREA 00:40:39;

7.BONI ROBERTO 00:40:43;

8.BRIGHI RICCARDO 00:40:45;

9.ASTOLFI ANDREA 00:41:07;

10.RONDONI FEDERICO 00:41:50;

11.LABOUITI MOSLIM 00:42:17;

12.MOGETTI FEDERICO 00:42:38;

13.REPETTO EMANUELE 00:42:44;

14.PELLEGRINI PIETRO 00:43:08;

15.MARAZZOLI MATTIA 00:43:14;

16.CACACI MICHELE 00:43:15;

17.FRANZESE SALVATORE 00:43:23;

18.DE FRANCESCO LUCA 00:43:28;

19.GRIBI LOTFI 00:43:32;

20.MALPIGHI LUCA 00:43:43;

21.ASADO ABRHAM ANGINO 00:43:54;

22.MANFREDINI TOMMASO 00:44:06;

23.GINOSA ARTURO 00:44:12;

24.CASTIELLO GIUSEPPE 00:44:14;

25.GHENDA STEFANO 00:44:30;

26.SUGHI DAVIDE 00:44:31;

27.PATUZZO ROBERTO 00:44:33;

28.PASQUINUCCI ALESSANDRO 00:44:48;

29.RONCHETTI GIAN MARCO 00:44:48;

30.ALESSANDRO FEDERICO 00:44:51;

31.PALMERO ELISA 00:44:57;

32.MOLINARI FABIO 00:45:09;

33.DONATI ALESSANDRO 00:45:37;

34.COSTA MATTEO 00:45:41;

35.PEPOLI DAVIDE 00:45:53;

36.PASETTO GIANLUCA 00:45:58;

37.TALLERI WILLIAM 00:46:19;

38.ROMANI ALESSANDRO 00:46:28;

39.CAPORELLO GIUSEPPE PAOLO 00:46:32;

40.CAPITANI FILIPPO 00:46:39;

41.SALVATORE MICHELE 00:46:51;

42.CORDAZZO GIULIA 00:47:00;

43.SCARABELLI DAVIDE 00:47:21;

44.BERTIN LUIGI 00:47:23;

45.FERRARI ROBERT 00:47:26;

46.SARGENTI MASSIMO 00:47:41;

47.BRESSI BARBARA 00:47:52;

48.CARPENITO GIACOMO 00:47:58;

49.DI NISO LEONARDO 00:48:05;

50.IRNO ADRIANO 00:48:08;

51.GENTILE FABRIZIO 00:48:10;

52.POGGI FABIO 00:48:24;

53.GOZZOLI LUCA 00:48:31;

54.SLAGTER ROELAND 00:48:32;

55.RUSCELLI GABRIELE 00:48:44;

56.FRIGERIO FEDERICA 00:48:52;

57.RINI GIUSEPPE 00:49:17;

58.FIORINI GIULIANO 00:49:21;

59.GENTILE MAURIZIO 00:49:25;

60.VETTOR GIULIA 00:49:30;

61.PRECI UMBERTO 00:49:33;

62.MUSCOLINO MICHAEL 00:49:36;

63.MURATORI MASSIMILIANO 00:49:47;

64.MALAGOLI NICHOLAS 00:49:48;

65.MOCCIA GERARDO 00:49:49;

66.PITTALUGA MATTEO 00:49:52;

67.CAMPISI SALVATORE 00:49:54;

68.GUALDI FAUSTO 00:49:55;

69.COCCHI FRANCESCA 00:49:56;

70.BURATTI GIOVANNI PAOLO 00:49:58;

71.VECCHIA MATTEO 00:50:02;

72.TONI FABIO 00:50:06;

73.MAGLIANO EMANUELE 00:50:08;

74.CASARI GIULIANO 00:50:11;

75.QUARANTA ANDREA 00:50:15;

76.UGOLINI FRANCESCO 00:50:17;

77.COSTI ALESSANDRO 00:50:27;

78.BONDI FRANCESCO 00:50:31;

79.VISTOLI ZENO 00:50:38;

80.MENATO CHRISTIAN 00:50:44;

81.SCHIATTI GIANLUCA 00:50:45;

82.BARUFFI ANDREA 00:50:47;

83.LUCACI IOANA 00:51:02;

84.CANZIO MATTEO 00:51:09;

85.BACCHELLI CLAUDIO 00:51:12;

86.JOSOL JAN RAVEN 00:51:20;

87.FACCIOLO VALERIO 00:51:31;

88.NERI FABIO 00:51:33;

89.MUGNAI LEONARDO 00:51:40;

90.DONDI FABIO 00:51:44;

91.DELLA VALLE ENRICO 00:51:46;

92.VANDELLI VITTORIA 00:51:50;

93.RIVI CLAUDIO 00:51:56;

94.BERTOCCHI LORENZO 00:51:56;

95.GHERARDI ANDREA 00:52:05;

96.BONANNO NICOLO 00:52:05;

97.MULEO LUCA 00:52:06;

98.PIZZO FABIO 00:52:07;

99.NICOLINI FEDERICO 00:52:14;

100.GIACOBAZZI FRANCESCA 00:52:16;

101.BATTACCHI FRANCESCA 00:52:25;

102.IMPERIALE AURORA 00:52:31;

103.CALDARO MATTEO 00:52:32;

104.BRUSAFERRI NICHOLAS 00:52:33;

105.ALBARELLI DANIELE 00:52:35;

106.MASCHERINI CIRO 00:52:38;

107.MONSORNO LORIS 00:52:40;

108.MIATIELLO RICCARDO 00:52:43;

109.CAPARRUCCI MAURO 00:52:46;

110.BOSELLI ALESSANDRO 00:52:54;

111.MANGANO DANIELE 00:52:56;

112.NICASTRO SALVATORE 00:53:00;

113.ROVINA ANDREA 00:53:05;

114.BECCARO DAVIDE 00:53:06;

115.SALAMONE LUCIO 00:53:06;

116.CAPPI CRISTIANO 00:53:09;

117.BATTAGLIOLA ENRICO 00:53:11;

118.MATTIOLI PAOLO 00:53:12;

119.FILIPPINI MASSIMO 00:53:13;

120.MICHELONI LUCA 00:53:15;

121.GHEZZI ANDREA 00:53:17;

122.DI NOIA ERNESTO 00:53:20;

123.LAMBERTI WAINER 00:53:25;

124.PEZZONI ARONNE 00:53:26;

125.PIERLI GIORGIO 00:53:26;

126.MELETTI LUIGI 00:53:27;

127.MORACAS MARCO 00:53:29;

128.BERTOLI MARCO 00:53:32;

129.LUCACI ANDREEA 00:53:36;

130.DE SANTIS SARO 00:53:43;

131.DALL'AGLIO NICOLO' 00:53:45;

132.GASPARINI ANDREA 00:53:50;

133.REALE PASQUALE 00:53:55;

134.SARGENTI MATTEO 00:53:59;

135.MONTORSI MARCO 00:54:04;

136.TORRICELLI ENRICO 00:54:04;

137.CAPONI FEDERICO 00:54:05;

138.BOLAINA NATIVIDAD 00:54:13;

139.CIAMPOLI VINCENZO 00:54:14;

140.BIANCHI ALESSANDRO 00:54:18;

141.AZROU ABDESLAM 00:54:19;

142.DI BELLA ALBERTO 00:54:20;

143.MARCHESI MAURIZIO 00:54:27;

144.GUIDETTI DINO 00:54:33;

145.BORTOLOTTI ALBERTO 00:54:37;

146.LEONELLI MARCO 00:54:43;

147.SONTINO ANTONIO 00:54:46;

148.GARRAMONE MIRKO 00:54:50;

149.CIGOLOTTI MAURO 00:54:50;

150.FERRONI FEDERICO 00:54:50;

151.BADIALI FRANCESCA 00:54:52;

152.PANICOCOLO GIUSEPPE 00:54:53;

153.MONTI ROSSANO 00:54:56;

154.CASTELLI GIORDANO 00:54:58;

155.RICCIARDI PAOLO 00:54:59;

156.SCALABRINI PAOLO 00:55:10;

157.ONICE IVAN 00:55:12;

158.PIGNATTI GILBERTO 00:55:19;

159.TOMASINI MICHAEL 00:55:29;

160.BISCOTTI ANGELO 00:55:32;

161.TRAZZI BARBARA 00:55:39;

162.GIGLIOLI LUCA 00:55:46;

163.SOPRANI PAOLO 00:55:50;

164.BARALDINI MASSIMO 00:55:55;

165.FRANZOSO PAOLO 00:56:01;

166.CATTINI ALBERTO 00:56:03;

167.PALTRINIERI LUCA 00:56:04;

168.FONTANESI ELENA 00:56:05;

169.CASSAN STEFANO 00:56:06;

170.BIANCHINI MARCELLO 00:56:10;

171.LORENZONI VALERIO 00:56:10;

172.PO FABRIZIO 00:56:11;

173.AIELLO ROSARIO 00:56:12;

174.DE LUCA ALESSANDRO 00:56:12;

175.GIANELLI SANDRO 00:56:14;

176.BERTUGLI GIOVANNI 00:56:15;

177.QUIROGA FRANCESCO 00:56:18;

178.OTTOMANI LUCA 00:56:19;

179.MACCHIA GIULIO 00:56:21;

180.GRILLO STEFANO 00:56:21;

181.BOSCARO AGNOLI SIMONETTA 00:56:24;

182.BARALDINI STEFANO 00:56:28;

183.DEL CARLO SONIA 00:56:28;

184.SITTON ALBERTO 00:56:29;

185.BELLUCCI LAURO 00:56:32;

186.BELLINI GIULIA 00:56:34;

187.VIANI MATTEO 00:56:41;

188.CALLEGHER CARLO 00:56:43;

189.SILVESTRI ILARIA 00:56:44;

190.MATURO GIUSEPPE 00:56:45;

191.BERTESI ELIA 00:56:46;

192.BOZZOLI GIOVANNI 00:56:48;

193.CATALDI SANDRO 00:56:53;

194.LEVRINI MATTEO 00:56:58;

195.PELLEGRINO RAFFAELE 00:56:58;

196.CASTELLETTI GABRIELE 00:56:59;

197.CASTIELLO SIMONE 00:57:01;

198.PALTRINIERI STEFANO 00:57:03;

199.GIUTTARI GIANLUCA 00:57:05;

200.REALE GIUSEPPE 00:57:07;

201.DIMAURO CORRADO 00:57:10;

202.MANIC IRINA 00:57:10;

203.FERRARO PIETRO 00:57:18;

204.FANELLI FRANCESCO 00:57:21;

205.BACILIERI MICHELE 00:57:22;

206.SORBI ALESSIO 00:57:23;

207.BERTONI LAURA 00:57:26;

208.MARRI ROBERTO 00:57:33;

209.ERBOGASTO SALVATORE 00:57:36;

210.BREVEGLIERI ALESSANDRO 00:57:40;

211.BORELLI GABRIELE 00:57:41;

212.ALVIANO GLAVIANO ANDREA 00:57:42;

213.GALLESI RICCARDO 00:57:45;

214.TUZZA ELENA 00:57:45;

215.RAGAZZI ELISA 00:57:46;

216.BARALDI STEFANO 00:57:48;

217.TAGLIATINI SIMONE 00:57:49;

218.PAGURA MICHELE 00:57:53;

219.PATELLA HELENI 00:57:55;

220.VENOSA FRANCESCO 00:57:56;

221.DOMO MATTEO 00:57:59;

222.WOJCIECHOWSKI MARCIN ANDREJ 00:58:03;

223.RIZZO BEPPINO 00:58:03;

224.MAFFEI ERMAN 00:58:05;

225.MESSORI MARCELLO 00:58:06;

226.PANETTA GIUSEPPE 00:58:10;

227.TURCHI RICCARDO 00:58:12;

228.LINETI IVAN ERIO 00:58:12;

229.PERSELLO MICHELE FEDERICO FLAVIO 00:58:15;

230.CAFARO GIACOMO 00:58:23;

231.VERATI MARCO 00:58:26;

232.AMORETTI CRISTIANO 00:58:30;

233.BERNI CHRISTIAN 00:58:31;

234.RIGHINI CLAVIO 00:58:32;

235.D'AGOSTINO DAVID 00:58:33;

236.MALVOLTI ELENA 00:58:34;

237.FERREIRA PAIXAO PAULO JORGE 00:58:34;

238.FABBRI MIRCO 00:58:35;

239.ZANTA CRISTIAN 00:58:36;

240.DEIANA MARUSKA 00:58:40;

241.ACCIETTO MAURO 00:58:40;

242.CITRO ANTONIO 00:58:42;

243.MAZZOLI ENRICO 00:58:48;

244.BANDIERI MARCO 00:58:49;

245.BARCHETTI MONICA 00:58:53;

246.GIUSTI RICCARDO 00:58:53;

247.SERVODIO SIMONE 00:58:54;

248.CLO' ANDREA 00:58:58;

249.BELLI LORENA 00:58:59;

250.SANTI FABRIZIO 00:59:01;

251.ZANELLA ENRICO 00:59:02;

252.GAZZETTI MASSIMO 00:59:03;

253.SIGHINOLFI GIULIA 00:59:04;

254.MORO MOHAMED 00:59:05;

255.FULIGNI GIADA 00:59:08;

256.BENASSI DAVIDE 00:59:23;

257.REVERBERI LUCA 00:59:24;

258.CIRILLO GEPPINO 00:59:24;

259.NEGRINI LUCA 00:59:25;

260.DOTTI FABRIZIO 00:59:28;

261.ANSALONI DANIELE 00:59:30;

262.BASSI MARCELLO 00:59:33;

263.SGHEDONI DAVIDE 00:59:34;

264.GILIOLI DAMIANO 00:59:35;

265.SANTI BORTOLOTTI MARCO 00:59:40;

266.ABBATI ANDREA 00:59:41;

267.ARCARI ALFREDO 00:59:41;

268.MALAGUTI ANDREA 00:59:42;

269.GUIGLI ERICA 00:59:42;

270.PERETTI FRANCESCO 00:59:44;

271.VIDAL MARCO WALTER 00:59:51;

272.ZACCARELLI EUGENIO 00:59:57;

273.IACOLARE ANTONIO 00:59:59;

274.MERCANTE PAOLO 01:00:08;

275.ANSALONI LORENZO 01:00:09;

276.RIGHINI PAOLO 01:00:13;

277.MANSI MARCO 01:00:17;

278.BUFFAGNI ROBERTO 01:00:20;

279.CORRADI MATTEO 01:00:21;

280.RIGHETTO MARCO 01:00:23;

281.LOSI DEBORAH 01:00:25;

282.MOSCATTINI VAINER 01:00:26;

283.CONTRI MASSIMO 01:00:26;

284.STROZZI ENEA 01:00:28;

285.CARNOVALI ALESSANDRO 01:00:30;

286.ARZENTON ANDREA 01:00:34;

287.BONFIGLIOLI ANDREA 01:00:34;

288.GUERZONI MANUEL 01:00:36;

289.GIBELLINI ANDREA 01:00:38;

290.CHILETTI EGIDIO 01:00:43;

291.CARNEVALI LUCA 01:00:49;

292.TRALDI GUIDO 01:00:52;

293.PATTUZZI LUCA 01:00:54;

294.PATERLINI DANIELA 01:01:00;

295.VELLANI ALBERTO 01:01:00;

296.FEDERZONI LUCIA 01:01:04;

297.VANDELLI LORENZO 01:01:04;

298.BARBIERI ENRICA 01:01:08;

299.TALIANI CHRISTIAN 01:01:10;

300.REALI FILIPPO 01:01:20;

301.PANTALEO DANIELE 01:01:25;

302.PAINI CAMILLA 01:01:27;

303.CUCCURU RAIMONDO 01:01:31;

304.GANDOLFI SIMONE 01:01:32;

305.MARCHI TATIANA 01:01:32;

306.RICCI ISABELLA 01:01:34;

307.RIGANELLO GIUSEPPE 01:01:38;

308.SONCINI LUCA 01:01:40;

309.RESCA DANIELE 01:01:57;

310.MEZZETTI CHIARA 01:02:03;

311.MORENGHI SAMUELE 01:02:04;

312.OLIVO GIORGIO 01:02:04;

313.ROSSI LUCA 01:02:11;

314.CAPPELLI AGNESE 01:02:11;

315.CICCONE GIUSEPPE 01:02:16;

316.ZUCCA PAOLO 01:02:22;

317.VALENTINI GIANLUCA 01:02:32;

318.DOMO RAFFAELE 01:02:37;

319.TRENTI AMEDEO 01:02:38;

320.DEIANA PIERNICO 01:02:40;

321.BARBONI DANIELE 01:02:47;

322.MIGLIORINI MARCO 01:02:48;

323.FARINA ANTONELLA 01:02:48;

324.CUCCHI STEFANO 01:02:54;

325.POPPI LUCA 01:02:54;

326.TESINI LORENZO 01:02:54;

327.CHIODI ELEONORA 01:02:54;

328.POPPI RICCARDO 01:02:59;

329.ZOBOLI PAOLO 01:03:04;

330.FARDELLA ALESSANDRO 01:03:12;

331.LENZI MARTA 01:03:13;

332.SGARBI ALBERTO 01:03:19;

333.SOAVE CLAUDIO 01:03:20;

334.FRIGHI DARIO 01:03:23;

335.CHECCHIA MICHELE 01:03:25;

336.BONINI MARCO 01:03:25;

337.GANZERLI DIEGO 01:03:28;

338.DIAMANTI OKSANA 01:03:31;

339.SERRI MASSIMO 01:03:35;

340.FONTANA MARCO 01:03:37;

341.BERTI GIANALBERTO 01:03:42;

342.MATARAZZO GIULIA 01:03:43;

343.RAIMONDI PAOLO 01:03:53;

344.PERI ROBERTO 01:03:58;

345.PERI ROBERTO 01:03:59;

346.PIPINO ALESSANDRO 01:04:03;

347.MARMIROLI ETTORE 01:04:07;

348.BAZZANINI GIUSEPPE 01:04:07;

349.LANDUCCI STEFANO 01:04:09;

350.RARIS THOMAS 01:04:13;

351.COSTA FRANCESCO 01:04:13;

352.CELESTE DAVIDE 01:04:14;

353.ESPOSITO ANTONIO 01:04:19;

354.PERRONE FILOMENA 01:04:21;

355.BARBARO ANDREA 01:04:26;

356.GIUNCHI ANNA 01:04:26;

357.TURCHI PAOLO 01:04:27;

358.SILINGARDI DAVIDE 01:04:32;

359.PARMEGGIANI GIORGIA 01:04:32;

360.MALAGUTI MARCO 01:04:36;

361.TORELLI ALBERTO 01:04:42;

362.GIANFAGNA CLAUDIA 01:04:45;

363.MAMMEI GIULIANO 01:04:47;

364.ARLETTI CINZIA 01:04:47;

365.TONELLI CLAUDIO 01:05:01;

366.FIORINI MARCO 01:05:06;

367.PIVETTI ROBERTO 01:05:07;

368.SALERNO ROSETTA 01:05:08;

369.BELLEI ALBERTO 01:05:10;

370.BERNARDI SONIA 01:05:20;

371.PIGONI CARMEN 01:05:21;

372.DELLAQUILA CARMINE 01:05:23;

373.LANZOTTI CRISTIAN 01:05:23;

374.ORLANDELLI FABIO 01:05:23;

375.BERTACCHINI WAINER 01:05:31;

376.SIBARI STEFANO 01:05:31;

377.GAETANI GIORGIO 01:05:32;

378.TORRE GABRIELE 01:05:33;

379.LENZI GAETANO 01:05:36;

380.ADAMO ANTONIO 01:05:46;

381.VANDELLI PAOLO 01:05:54;

382.MEO CIRO 01:05:56;

383.LUCANO ANTONIO 01:05:58;

384.GALLI FRANCESCA 01:05:58;

385.BONACORSI LUCA 01:05:59;

386.BUSANI GIOVANNI 01:06:04;

387.CASTAGNETI MARCO 01:06:11;

388.MINARI VITTORIO 01:06:17;

389.VECCHI ROSSANA 01:06:25;

390.RAIMONDI MARCELLO 01:06:27;

391.PEDRIELLI PAOLO 01:06:28;

392.SALA YURI 01:06:33;

393.GIROLAMO VITO 01:06:38;

394.FORMIGONI MASSIMO 01:06:40;

395.SCIUTO GIUSEPPE 01:06:46;

396.GIANNETTO TIZIANA 01:06:47;

397.VINCENZI ELISA 01:06:56;

398.DELLA CASA MASSIMILIANO 01:07:00;

399.GIGLIOLI SIMONE 01:07:00;

400.NICOLINI CRISTINA 01:07:04;

401.SERRANO SERGIO 01:07:04;

402.AURICCHIO LUCIO 01:07:08;

403.MATTIOLI DEMIS 01:07:08;

404.MEGLIOLA SERGIO 01:07:20;

405.GAMBUTI ROBERTO 01:07:22;

406.GIACOMUZZO LORIS 01:07:23;

407.VALLI NADIR 01:07:29;

408.ROSSI GIULIA 01:07:32;

409.BONINI CRISTIANO 01:07:37;

410.BERGONZINI MAURIZIO 01:07:39;

411.BONFANTE SIMONE 01:07:41;

412.SCHIANCHI MARCO 01:07:42;

413.MENABUE CARLO 01:07:45;

414.PANINI ROBERTO 01:07:47;

415.PAGANO PAOLA 01:07:48;

416.PIVETTI MAURIZIO 01:07:53;

417.BRUNI GIORGIA 01:08:10;

418.GIAROLI PAOLO 01:08:17;

419.FERRARI GIANCARLO 01:08:21;

420.FELLA ANTONIO 01:08:27;

421.BRADLEY PAULINE 01:08:28;

422.DEGANUTTI ENZO 01:08:28;

423.PANINI MASSIMO 01:08:32;

424.FUOCO RICCARDO 01:08:49;

425.PIZZO ROSARIO 01:08:56;

426.BARACCHI RICCARDO 01:09:01;

427.PIOVERO GIOVANNI 01:09:04;

428.BASCHIERI CRISTIANA 01:09:06;

429.PEDRONI MASSIMILIANO 01:09:14;

430.RIGHI PAOLO 01:09:24;

431.BARBIERI FEDERICA 01:09:29;

432.CASTRICHINI FRANCESCO 01:09:30;

433.FONTANA MARCELLA 01:09:32;

434.PELLACANI LUCA 01:09:36;

435.MONTANARI ALESSANDRO 01:09:53;

436.GASPARINI ALBERTO 01:09:55;

437.SEMPRINI IVAN 01:09:57;

438.ULIVELLI LAURA 01:10:10;

439.BERNI ANDREA 01:10:15;

440.ANTONICELLI STEFANO 01:10:18;

441.RICCI DINO 01:10:27;

442.BEDESCHI SIMONA 01:10:34;

443.TALAMO GIOVANNI 01:10:36;

444.GATTI FRANCO 01:10:37;

445.ROSSI FABRIZIO 01:10:43;

446.ROLI ROBERTO 01:10:53;

447.SANTARSIERO GIANDOMENICO 01:11:11;

448.RUSSO ROSARIO 01:11:20;

449.MAGGIORELLI MAURO 01:11:22;

450.ANNUNZIATA ANIELLO 01:11:23;

451.MASCIOPINTO MATTEO 01:11:31;

452.DE BELLIS SARA 01:11:34;

453.CIACCIA CARLO 01:11:44;

454.INGRAMI ALESSANDRO 01:11:47;

455.COMPAGNI MILENA 01:12:18;

456.LAZZARETTI ROBERTO 01:12:27;

457.CORNIA CHIARA 01:13:03;

458.MONZANI SILVIA 01:13:03;

459.ROSINI GIORGIA 01:13:10;

460.GHIDONI STEFANIA 01:13:40;

461.FORGHIERI MARIA CHIARA 01:13:42;

462.CARAVAGGIO GIORGIA 01:13:47;

463.MACCHI GABRIELLA 01:13:47;

464.RIGHI FABIO 01:13:57;

465.FIESOLI BRUNO 01:14:10;

466.TREDICI ALESSANDRO 01:14:12;

467.DE PIETRI RITA 01:14:29;

468.BARANI ALESSANDRO 01:14:29;

469.FERRARO DAMIANO 01:14:35;

470.SANTINAMI COSIMO 01:14:36;

471.CROCIANI GABRIELE 01:14:36;

472.PRANDI FAUSTO 01:14:42;

473.PRANDI PATRIZIA 01:14:42;

474.GARUTI ROBERTO 01:14:56;

475.GIAROLI ANGELO 01:14:58;

476.GENNARI ELVINO 01:15:02;

477.DUCA DANIELA 01:15:05;

478.MANFREDINI ROBERTO 01:15:07;

479.BASSI GIANLUCA 01:15:13;

480.SANTARSIERO STEFANIA 01:15:19;

481.CORBARI MASSIMO 01:15:22;

482.UGGERI FEDERICA 01:15:22;

483.ZANACCHI ELISA CAROLINA 01:15:22;

484.MALINVERNO GIULIANO 01:15:23;

485.VALBUENA ELENA BEATRIZ 01:15:23;

486.MAGNANI ANDREA 01:15:29;

487.MARTINELLI GUGLIELMO 01:15:34;

488.PONZONI GIULIA 01:15:42;

489.MARRA MONICA 01:15:45;

490.UCCELLARI MARTINO 01:15:57;

491.LUCACI MARICICA 01:16:06;

492.CAPRARI ANNA ROSA 01:16:16;

493.FRATTINI MARZIA 01:16:19;

494.NOTARI CECILIA 01:16:34;

495.MARRI FABIO 01:16:45;

496.BERTACCHINI GIORGIA 01:16:57;

497.BORDONI PAOLO 01:17:32;

498.GHERARDI DAMIANO 01:17:57;

499.FABBRI SIMONA 01:18:20;

500.LAMANNA CARLO 01:18:23;

501.APPOLLONI LUCA 01:18:23;

502.PIRRO SAVERIO 01:18:23;

503.CHIERICI SUSANNA 01:19:38;

504.DINU FLORIAN 01:19:50;

505.FRATTAROLO CRISTINA 01:19:58;

506.PASSERI MATTEO 01:20:24;

507.MARCHIONE GIOVANNI 01:20:31;

508.BERNARDI DAVIDE 01:20:41;

509.MALAGOLI LUCA 01:20:43;

510.MALAGOLI JESSICA 01:20:43;

511.DA RE SIMONE 01:21:04;

512.PANINI ANDREA 01:21:12;

513.PIAMPIANI ALESSANDRO 01:22:12;

514.DEVODIER ERNESTO 01:22:13;

515.BARTEMUCCI VITTORIO 01:22:31;

516.SOLMI STEFANO 01:22:32;

517.FILIPPI FRANCO 01:22:43;

518.RAFFAELLI BARBARA 01:22:43;

519.MALAGOLI MASSIMO 01:22:44;

520.BELLEGATI GIOVANNI 01:22:44;

521.FRANCESCHINI NILO 01:22:49;

522.BENEDUCE TIZIANO CELESTINO 01:22:58;

523.JONES JULIA ESTHER 01:23:58;

524.BUA ROSALBA 01:25:29;

525.GHEDUZZI ANTONELLA 01:25:37;

526.CERVELLATI MAURO 01:25:41;

527.MALAVASI ALICE 01:29:05;

528.CRISTIANO MARIANNA 01:29:17;

529.MAGNI OTTAVIO 01:30:44;

530.GAMBIGLIANI ZOCCOLI RAFFAELE 01:31:33;

531.BURSI TIZIANO 01:31:47;

532.GRASSI CINZIA 01:33:39;

533.LUCIN LUIGI 01:36:35;

534.CUOGHI GIUSEPPE 01:38:44;

535.GAGLIARDI ELIANA 01:38:58;

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