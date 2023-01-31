Corrida di San Geminiano, la classifica completa

1.AOUANI ILIASS 00:38:26;
2.CHEVRIER XAVIER 00:39:31;
3.GIACOBAZZI ALESSANDRO 00:40:25;
4.BELGHITI MUSTAFA' 00:40:30;
5.OUHDA AHMED 00:40:38;
6.SOFFIENTINI ANDREA 00:40:39;
7.BONI ROBERTO 00:40:43;
8.BRIGHI RICCARDO 00:40:45;
9.ASTOLFI ANDREA 00:41:07;
10.RONDONI FEDERICO 00:41:50;
11.LABOUITI MOSLIM 00:42:17;
12.MOGETTI FEDERICO 00:42:38;
13.REPETTO EMANUELE 00:42:44;
14.PELLEGRINI PIETRO 00:43:08;
15.MARAZZOLI MATTIA 00:43:14;
16.CACACI MICHELE 00:43:15;
17.FRANZESE SALVATORE 00:43:23;
18.DE FRANCESCO LUCA 00:43:28;
19.GRIBI LOTFI 00:43:32;
20.MALPIGHI LUCA 00:43:43;
21.ASADO ABRHAM ANGINO 00:43:54;
22.MANFREDINI TOMMASO 00:44:06;
23.GINOSA ARTURO 00:44:12;
24.CASTIELLO GIUSEPPE 00:44:14;
25.GHENDA STEFANO 00:44:30;
26.SUGHI DAVIDE 00:44:31;
27.PATUZZO ROBERTO 00:44:33;
28.PASQUINUCCI ALESSANDRO 00:44:48;
29.RONCHETTI GIAN MARCO 00:44:48;
30.ALESSANDRO FEDERICO 00:44:51;
31.PALMERO ELISA 00:44:57;
32.MOLINARI FABIO 00:45:09;
33.DONATI ALESSANDRO 00:45:37;
34.COSTA MATTEO 00:45:41;
35.PEPOLI DAVIDE 00:45:53;
36.PASETTO GIANLUCA 00:45:58;
37.TALLERI WILLIAM 00:46:19;
38.ROMANI ALESSANDRO 00:46:28;
39.CAPORELLO GIUSEPPE PAOLO 00:46:32;
40.CAPITANI FILIPPO 00:46:39;
41.SALVATORE MICHELE 00:46:51;
42.CORDAZZO GIULIA 00:47:00;
43.SCARABELLI DAVIDE 00:47:21;
44.BERTIN LUIGI 00:47:23;
45.FERRARI ROBERT 00:47:26;
46.SARGENTI MASSIMO 00:47:41;
47.BRESSI BARBARA 00:47:52;
48.CARPENITO GIACOMO 00:47:58;
49.DI NISO LEONARDO 00:48:05;
50.IRNO ADRIANO 00:48:08;
51.GENTILE FABRIZIO 00:48:10;
52.POGGI FABIO 00:48:24;
53.GOZZOLI LUCA 00:48:31;
54.SLAGTER ROELAND 00:48:32;
55.RUSCELLI GABRIELE 00:48:44;
56.FRIGERIO FEDERICA 00:48:52;
57.RINI GIUSEPPE 00:49:17;
58.FIORINI GIULIANO 00:49:21;
59.GENTILE MAURIZIO 00:49:25;
60.VETTOR GIULIA 00:49:30;
61.PRECI UMBERTO 00:49:33;
62.MUSCOLINO MICHAEL 00:49:36;
63.MURATORI MASSIMILIANO 00:49:47;
64.MALAGOLI NICHOLAS 00:49:48;
65.MOCCIA GERARDO 00:49:49;
66.PITTALUGA MATTEO 00:49:52;
67.CAMPISI SALVATORE 00:49:54;
68.GUALDI FAUSTO 00:49:55;
69.COCCHI FRANCESCA 00:49:56;
70.BURATTI GIOVANNI PAOLO 00:49:58;
71.VECCHIA MATTEO 00:50:02;
72.TONI FABIO 00:50:06;
73.MAGLIANO EMANUELE 00:50:08;
74.CASARI GIULIANO 00:50:11;
75.QUARANTA ANDREA 00:50:15;
76.UGOLINI FRANCESCO 00:50:17;
77.COSTI ALESSANDRO 00:50:27;
78.BONDI FRANCESCO 00:50:31;
79.VISTOLI ZENO 00:50:38;
80.MENATO CHRISTIAN 00:50:44;
81.SCHIATTI GIANLUCA 00:50:45;
82.BARUFFI ANDREA 00:50:47;
83.LUCACI IOANA 00:51:02;
84.CANZIO MATTEO 00:51:09;
85.BACCHELLI CLAUDIO 00:51:12;
86.JOSOL JAN RAVEN 00:51:20;
87.FACCIOLO VALERIO 00:51:31;
88.NERI FABIO 00:51:33;
89.MUGNAI LEONARDO 00:51:40;
90.DONDI FABIO 00:51:44;
91.DELLA VALLE ENRICO 00:51:46;
92.VANDELLI VITTORIA 00:51:50;
93.RIVI CLAUDIO 00:51:56;
94.BERTOCCHI LORENZO 00:51:56;
95.GHERARDI ANDREA 00:52:05;
96.BONANNO NICOLO 00:52:05;
97.MULEO LUCA 00:52:06;
98.PIZZO FABIO 00:52:07;
99.NICOLINI FEDERICO 00:52:14;
100.GIACOBAZZI FRANCESCA 00:52:16;
101.BATTACCHI FRANCESCA 00:52:25;
102.IMPERIALE AURORA 00:52:31;
103.CALDARO MATTEO 00:52:32;
104.BRUSAFERRI NICHOLAS 00:52:33;
105.ALBARELLI DANIELE 00:52:35;
106.MASCHERINI CIRO 00:52:38;
107.MONSORNO LORIS 00:52:40;
108.MIATIELLO RICCARDO 00:52:43;
109.CAPARRUCCI MAURO 00:52:46;
110.BOSELLI ALESSANDRO 00:52:54;
111.MANGANO DANIELE 00:52:56;
112.NICASTRO SALVATORE 00:53:00;
113.ROVINA ANDREA 00:53:05;
114.BECCARO DAVIDE 00:53:06;
115.SALAMONE LUCIO 00:53:06;
116.CAPPI CRISTIANO 00:53:09;
117.BATTAGLIOLA ENRICO 00:53:11;
118.MATTIOLI PAOLO 00:53:12;
119.FILIPPINI MASSIMO 00:53:13;
120.MICHELONI LUCA 00:53:15;
121.GHEZZI ANDREA 00:53:17;
122.DI NOIA ERNESTO 00:53:20;
123.LAMBERTI WAINER 00:53:25;
124.PEZZONI ARONNE 00:53:26;
125.PIERLI GIORGIO 00:53:26;
126.MELETTI LUIGI 00:53:27;
127.MORACAS MARCO 00:53:29;
128.BERTOLI MARCO 00:53:32;
129.LUCACI ANDREEA 00:53:36;
130.DE SANTIS SARO 00:53:43;
131.DALL'AGLIO NICOLO' 00:53:45;
132.GASPARINI ANDREA 00:53:50;
133.REALE PASQUALE 00:53:55;
134.SARGENTI MATTEO 00:53:59;
135.MONTORSI MARCO 00:54:04;
136.TORRICELLI ENRICO 00:54:04;
137.CAPONI FEDERICO 00:54:05;
138.BOLAINA NATIVIDAD 00:54:13;
139.CIAMPOLI VINCENZO 00:54:14;
140.BIANCHI ALESSANDRO 00:54:18;
141.AZROU ABDESLAM 00:54:19;
142.DI BELLA ALBERTO 00:54:20;
143.MARCHESI MAURIZIO 00:54:27;
144.GUIDETTI DINO 00:54:33;
145.BORTOLOTTI ALBERTO 00:54:37;
146.LEONELLI MARCO 00:54:43;
147.SONTINO ANTONIO 00:54:46;
148.GARRAMONE MIRKO 00:54:50;
149.CIGOLOTTI MAURO 00:54:50;
150.FERRONI FEDERICO 00:54:50;
151.BADIALI FRANCESCA 00:54:52;
152.PANICOCOLO GIUSEPPE 00:54:53;
153.MONTI ROSSANO 00:54:56;
154.CASTELLI GIORDANO 00:54:58;
155.RICCIARDI PAOLO 00:54:59;
156.SCALABRINI PAOLO 00:55:10;
157.ONICE IVAN 00:55:12;
158.PIGNATTI GILBERTO 00:55:19;
159.TOMASINI MICHAEL 00:55:29;
160.BISCOTTI ANGELO 00:55:32;
161.TRAZZI BARBARA 00:55:39;
162.GIGLIOLI LUCA 00:55:46;
163.SOPRANI PAOLO 00:55:50;
164.BARALDINI MASSIMO 00:55:55;
165.FRANZOSO PAOLO 00:56:01;
166.CATTINI ALBERTO 00:56:03;
167.PALTRINIERI LUCA 00:56:04;
168.FONTANESI ELENA 00:56:05;
169.CASSAN STEFANO 00:56:06;
170.BIANCHINI MARCELLO 00:56:10;
171.LORENZONI VALERIO 00:56:10;
172.PO FABRIZIO 00:56:11;
173.AIELLO ROSARIO 00:56:12;
174.DE LUCA ALESSANDRO 00:56:12;
175.GIANELLI SANDRO 00:56:14;
176.BERTUGLI GIOVANNI 00:56:15;
177.QUIROGA FRANCESCO 00:56:18;
178.OTTOMANI LUCA 00:56:19;
179.MACCHIA GIULIO 00:56:21;
180.GRILLO STEFANO 00:56:21;
181.BOSCARO AGNOLI SIMONETTA 00:56:24;
182.BARALDINI STEFANO 00:56:28;
183.DEL CARLO SONIA 00:56:28;
184.SITTON ALBERTO 00:56:29;
185.BELLUCCI LAURO 00:56:32;
186.BELLINI GIULIA 00:56:34;
187.VIANI MATTEO 00:56:41;
188.CALLEGHER CARLO 00:56:43;
189.SILVESTRI ILARIA 00:56:44;
190.MATURO GIUSEPPE 00:56:45;
191.BERTESI ELIA 00:56:46;
192.BOZZOLI GIOVANNI 00:56:48;
193.CATALDI SANDRO 00:56:53;
194.LEVRINI MATTEO 00:56:58;
195.PELLEGRINO RAFFAELE 00:56:58;
196.CASTELLETTI GABRIELE 00:56:59;
197.CASTIELLO SIMONE 00:57:01;
198.PALTRINIERI STEFANO 00:57:03;
199.GIUTTARI GIANLUCA 00:57:05;
200.REALE GIUSEPPE 00:57:07;
201.DIMAURO CORRADO 00:57:10;
202.MANIC IRINA 00:57:10;
203.FERRARO PIETRO 00:57:18;
204.FANELLI FRANCESCO 00:57:21;
205.BACILIERI MICHELE 00:57:22;
206.SORBI ALESSIO 00:57:23;
207.BERTONI LAURA 00:57:26;
208.MARRI ROBERTO 00:57:33;
209.ERBOGASTO SALVATORE 00:57:36;
210.BREVEGLIERI ALESSANDRO 00:57:40;
211.BORELLI GABRIELE 00:57:41;
212.ALVIANO GLAVIANO ANDREA 00:57:42;
213.GALLESI RICCARDO 00:57:45;
214.TUZZA ELENA 00:57:45;
215.RAGAZZI ELISA 00:57:46;
216.BARALDI STEFANO 00:57:48;
217.TAGLIATINI SIMONE 00:57:49;
218.PAGURA MICHELE 00:57:53;
219.PATELLA HELENI 00:57:55;
220.VENOSA FRANCESCO 00:57:56;
221.DOMO MATTEO 00:57:59;
222.WOJCIECHOWSKI MARCIN ANDREJ 00:58:03;
223.RIZZO BEPPINO 00:58:03;
224.MAFFEI ERMAN 00:58:05;
225.MESSORI MARCELLO 00:58:06;
226.PANETTA GIUSEPPE 00:58:10;
227.TURCHI RICCARDO 00:58:12;
228.LINETI IVAN ERIO 00:58:12;
229.PERSELLO MICHELE FEDERICO FLAVIO 00:58:15;
230.CAFARO GIACOMO 00:58:23;
231.VERATI MARCO 00:58:26;
232.AMORETTI CRISTIANO 00:58:30;
233.BERNI CHRISTIAN 00:58:31;
234.RIGHINI CLAVIO 00:58:32;
235.D'AGOSTINO DAVID 00:58:33;
236.MALVOLTI ELENA 00:58:34;
237.FERREIRA PAIXAO PAULO JORGE 00:58:34;
238.FABBRI MIRCO 00:58:35;
239.ZANTA CRISTIAN 00:58:36;
240.DEIANA MARUSKA 00:58:40;
241.ACCIETTO MAURO 00:58:40;
242.CITRO ANTONIO 00:58:42;
243.MAZZOLI ENRICO 00:58:48;
244.BANDIERI MARCO 00:58:49;
245.BARCHETTI MONICA 00:58:53;
246.GIUSTI RICCARDO 00:58:53;
247.SERVODIO SIMONE 00:58:54;
248.CLO' ANDREA 00:58:58;
249.BELLI LORENA 00:58:59;
250.SANTI FABRIZIO 00:59:01;
251.ZANELLA ENRICO 00:59:02;
252.GAZZETTI MASSIMO 00:59:03;
253.SIGHINOLFI GIULIA 00:59:04;
254.MORO MOHAMED 00:59:05;
255.FULIGNI GIADA 00:59:08;
256.BENASSI DAVIDE 00:59:23;
257.REVERBERI LUCA 00:59:24;
258.CIRILLO GEPPINO 00:59:24;
259.NEGRINI LUCA 00:59:25;
260.DOTTI FABRIZIO 00:59:28;
261.ANSALONI DANIELE 00:59:30;
262.BASSI MARCELLO 00:59:33;
263.SGHEDONI DAVIDE 00:59:34;
264.GILIOLI DAMIANO 00:59:35;
265.SANTI BORTOLOTTI MARCO 00:59:40;
266.ABBATI ANDREA 00:59:41;
267.ARCARI ALFREDO 00:59:41;
268.MALAGUTI ANDREA 00:59:42;
269.GUIGLI ERICA 00:59:42;
270.PERETTI FRANCESCO 00:59:44;
271.VIDAL MARCO WALTER 00:59:51;
272.ZACCARELLI EUGENIO 00:59:57;
273.IACOLARE ANTONIO 00:59:59;
274.MERCANTE PAOLO 01:00:08;
275.ANSALONI LORENZO 01:00:09;
276.RIGHINI PAOLO 01:00:13;
277.MANSI MARCO 01:00:17;
278.BUFFAGNI ROBERTO 01:00:20;
279.CORRADI MATTEO 01:00:21;
280.RIGHETTO MARCO 01:00:23;
281.LOSI DEBORAH 01:00:25;
282.MOSCATTINI VAINER 01:00:26;
283.CONTRI MASSIMO 01:00:26;
284.STROZZI ENEA 01:00:28;
285.CARNOVALI ALESSANDRO 01:00:30;
286.ARZENTON ANDREA 01:00:34;
287.BONFIGLIOLI ANDREA 01:00:34;
288.GUERZONI MANUEL 01:00:36;
289.GIBELLINI ANDREA 01:00:38;
290.CHILETTI EGIDIO 01:00:43;
291.CARNEVALI LUCA 01:00:49;
292.TRALDI GUIDO 01:00:52;
293.PATTUZZI LUCA 01:00:54;
294.PATERLINI DANIELA 01:01:00;
295.VELLANI ALBERTO 01:01:00;
296.FEDERZONI LUCIA 01:01:04;
297.VANDELLI LORENZO 01:01:04;
298.BARBIERI ENRICA 01:01:08;
299.TALIANI CHRISTIAN 01:01:10;
300.REALI FILIPPO 01:01:20;
301.PANTALEO DANIELE 01:01:25;
302.PAINI CAMILLA 01:01:27;
303.CUCCURU RAIMONDO 01:01:31;
304.GANDOLFI SIMONE 01:01:32;
305.MARCHI TATIANA 01:01:32;
306.RICCI ISABELLA 01:01:34;
307.RIGANELLO GIUSEPPE 01:01:38;
308.SONCINI LUCA 01:01:40;
309.RESCA DANIELE 01:01:57;
310.MEZZETTI CHIARA 01:02:03;
311.MORENGHI SAMUELE 01:02:04;
312.OLIVO GIORGIO 01:02:04;
313.ROSSI LUCA 01:02:11;
314.CAPPELLI AGNESE 01:02:11;
315.CICCONE GIUSEPPE 01:02:16;
316.ZUCCA PAOLO 01:02:22;
317.VALENTINI GIANLUCA 01:02:32;
318.DOMO RAFFAELE 01:02:37;
319.TRENTI AMEDEO 01:02:38;
320.DEIANA PIERNICO 01:02:40;
321.BARBONI DANIELE 01:02:47;
322.MIGLIORINI MARCO 01:02:48;
323.FARINA ANTONELLA 01:02:48;
324.CUCCHI STEFANO 01:02:54;
325.POPPI LUCA 01:02:54;
326.TESINI LORENZO 01:02:54;
327.CHIODI ELEONORA 01:02:54;
328.POPPI RICCARDO 01:02:59;
329.ZOBOLI PAOLO 01:03:04;
330.FARDELLA ALESSANDRO 01:03:12;
331.LENZI MARTA 01:03:13;
332.SGARBI ALBERTO 01:03:19;
333.SOAVE CLAUDIO 01:03:20;
334.FRIGHI DARIO 01:03:23;
335.CHECCHIA MICHELE 01:03:25;
336.BONINI MARCO 01:03:25;
337.GANZERLI DIEGO 01:03:28;
338.DIAMANTI OKSANA 01:03:31;
339.SERRI MASSIMO 01:03:35;
340.FONTANA MARCO 01:03:37;
341.BERTI GIANALBERTO 01:03:42;
342.MATARAZZO GIULIA 01:03:43;
343.RAIMONDI PAOLO 01:03:53;
344.PERI ROBERTO 01:03:58;
345.PERI ROBERTO 01:03:59;
346.PIPINO ALESSANDRO 01:04:03;
347.MARMIROLI ETTORE 01:04:07;
348.BAZZANINI GIUSEPPE 01:04:07;
349.LANDUCCI STEFANO 01:04:09;
350.RARIS THOMAS 01:04:13;
351.COSTA FRANCESCO 01:04:13;
352.CELESTE DAVIDE 01:04:14;
353.ESPOSITO ANTONIO 01:04:19;
354.PERRONE FILOMENA 01:04:21;
355.BARBARO ANDREA 01:04:26;
356.GIUNCHI ANNA 01:04:26;
357.TURCHI PAOLO 01:04:27;
358.SILINGARDI DAVIDE 01:04:32;
359.PARMEGGIANI GIORGIA 01:04:32;
360.MALAGUTI MARCO 01:04:36;
361.TORELLI ALBERTO 01:04:42;
362.GIANFAGNA CLAUDIA 01:04:45;
363.MAMMEI GIULIANO 01:04:47;
364.ARLETTI CINZIA 01:04:47;
365.TONELLI CLAUDIO 01:05:01;
366.FIORINI MARCO 01:05:06;
367.PIVETTI ROBERTO 01:05:07;
368.SALERNO ROSETTA 01:05:08;
369.BELLEI ALBERTO 01:05:10;
370.BERNARDI SONIA 01:05:20;
371.PIGONI CARMEN 01:05:21;
372.DELLAQUILA CARMINE 01:05:23;
373.LANZOTTI CRISTIAN 01:05:23;
374.ORLANDELLI FABIO 01:05:23;
375.BERTACCHINI WAINER 01:05:31;
376.SIBARI STEFANO 01:05:31;
377.GAETANI GIORGIO 01:05:32;
378.TORRE GABRIELE 01:05:33;
379.LENZI GAETANO 01:05:36;
380.ADAMO ANTONIO 01:05:46;
381.VANDELLI PAOLO 01:05:54;
382.MEO CIRO 01:05:56;
383.LUCANO ANTONIO 01:05:58;
384.GALLI FRANCESCA 01:05:58;
385.BONACORSI LUCA 01:05:59;
386.BUSANI GIOVANNI 01:06:04;
387.CASTAGNETI MARCO 01:06:11;
388.MINARI VITTORIO 01:06:17;
389.VECCHI ROSSANA 01:06:25;
390.RAIMONDI MARCELLO 01:06:27;
391.PEDRIELLI PAOLO 01:06:28;
392.SALA YURI 01:06:33;
393.GIROLAMO VITO 01:06:38;
394.FORMIGONI MASSIMO 01:06:40;
395.SCIUTO GIUSEPPE 01:06:46;
396.GIANNETTO TIZIANA 01:06:47;
397.VINCENZI ELISA 01:06:56;
398.DELLA CASA MASSIMILIANO 01:07:00;
399.GIGLIOLI SIMONE 01:07:00;
400.NICOLINI CRISTINA 01:07:04;
401.SERRANO SERGIO 01:07:04;
402.AURICCHIO LUCIO 01:07:08;
403.MATTIOLI DEMIS 01:07:08;
404.MEGLIOLA SERGIO 01:07:20;
405.GAMBUTI ROBERTO 01:07:22;
406.GIACOMUZZO LORIS 01:07:23;
407.VALLI NADIR 01:07:29;
408.ROSSI GIULIA 01:07:32;
409.BONINI CRISTIANO 01:07:37;
410.BERGONZINI MAURIZIO 01:07:39;
411.BONFANTE SIMONE 01:07:41;
412.SCHIANCHI MARCO 01:07:42;
413.MENABUE CARLO 01:07:45;
414.PANINI ROBERTO 01:07:47;
415.PAGANO PAOLA 01:07:48;
416.PIVETTI MAURIZIO 01:07:53;
417.BRUNI GIORGIA 01:08:10;
418.GIAROLI PAOLO 01:08:17;
419.FERRARI GIANCARLO 01:08:21;
420.FELLA ANTONIO 01:08:27;
421.BRADLEY PAULINE 01:08:28;
422.DEGANUTTI ENZO 01:08:28;
423.PANINI MASSIMO 01:08:32;
424.FUOCO RICCARDO 01:08:49;
425.PIZZO ROSARIO 01:08:56;
426.BARACCHI RICCARDO 01:09:01;
427.PIOVERO GIOVANNI 01:09:04;
428.BASCHIERI CRISTIANA 01:09:06;
429.PEDRONI MASSIMILIANO 01:09:14;
430.RIGHI PAOLO 01:09:24;
431.BARBIERI FEDERICA 01:09:29;
432.CASTRICHINI FRANCESCO 01:09:30;
433.FONTANA MARCELLA 01:09:32;
434.PELLACANI LUCA 01:09:36;
435.MONTANARI ALESSANDRO 01:09:53;
436.GASPARINI ALBERTO 01:09:55;
437.SEMPRINI IVAN 01:09:57;
438.ULIVELLI LAURA 01:10:10;
439.BERNI ANDREA 01:10:15;
440.ANTONICELLI STEFANO 01:10:18;
441.RICCI DINO 01:10:27;
442.BEDESCHI SIMONA 01:10:34;
443.TALAMO GIOVANNI 01:10:36;
444.GATTI FRANCO 01:10:37;
445.ROSSI FABRIZIO 01:10:43;
446.ROLI ROBERTO 01:10:53;
447.SANTARSIERO GIANDOMENICO 01:11:11;
448.RUSSO ROSARIO 01:11:20;
449.MAGGIORELLI MAURO 01:11:22;
450.ANNUNZIATA ANIELLO 01:11:23;
451.MASCIOPINTO MATTEO 01:11:31;
452.DE BELLIS SARA 01:11:34;
453.CIACCIA CARLO 01:11:44;
454.INGRAMI ALESSANDRO 01:11:47;
455.COMPAGNI MILENA 01:12:18;
456.LAZZARETTI ROBERTO 01:12:27;
457.CORNIA CHIARA 01:13:03;
458.MONZANI SILVIA 01:13:03;
459.ROSINI GIORGIA 01:13:10;
460.GHIDONI STEFANIA 01:13:40;
461.FORGHIERI MARIA CHIARA 01:13:42;
462.CARAVAGGIO GIORGIA 01:13:47;
463.MACCHI GABRIELLA 01:13:47;
464.RIGHI FABIO 01:13:57;
465.FIESOLI BRUNO 01:14:10;
466.TREDICI ALESSANDRO 01:14:12;
467.DE PIETRI RITA 01:14:29;
468.BARANI ALESSANDRO 01:14:29;
469.FERRARO DAMIANO 01:14:35;
470.SANTINAMI COSIMO 01:14:36;
471.CROCIANI GABRIELE 01:14:36;
472.PRANDI FAUSTO 01:14:42;
473.PRANDI PATRIZIA 01:14:42;
474.GARUTI ROBERTO 01:14:56;
475.GIAROLI ANGELO 01:14:58;
476.GENNARI ELVINO 01:15:02;
477.DUCA DANIELA 01:15:05;
478.MANFREDINI ROBERTO 01:15:07;
479.BASSI GIANLUCA 01:15:13;
480.SANTARSIERO STEFANIA 01:15:19;
481.CORBARI MASSIMO 01:15:22;
482.UGGERI FEDERICA 01:15:22;
483.ZANACCHI ELISA CAROLINA 01:15:22;
484.MALINVERNO GIULIANO 01:15:23;
485.VALBUENA ELENA BEATRIZ 01:15:23;
486.MAGNANI ANDREA 01:15:29;
487.MARTINELLI GUGLIELMO 01:15:34;
488.PONZONI GIULIA 01:15:42;
489.MARRA MONICA 01:15:45;
490.UCCELLARI MARTINO 01:15:57;
491.LUCACI MARICICA 01:16:06;
492.CAPRARI ANNA ROSA 01:16:16;
493.FRATTINI MARZIA 01:16:19;
494.NOTARI CECILIA 01:16:34;
495.MARRI FABIO 01:16:45;
496.BERTACCHINI GIORGIA 01:16:57;
497.BORDONI PAOLO 01:17:32;
498.GHERARDI DAMIANO 01:17:57;
499.FABBRI SIMONA 01:18:20;
500.LAMANNA CARLO 01:18:23;
501.APPOLLONI LUCA 01:18:23;
502.PIRRO SAVERIO 01:18:23;
503.CHIERICI SUSANNA 01:19:38;
504.DINU FLORIAN 01:19:50;
505.FRATTAROLO CRISTINA 01:19:58;
506.PASSERI MATTEO 01:20:24;
507.MARCHIONE GIOVANNI 01:20:31;
508.BERNARDI DAVIDE 01:20:41;
509.MALAGOLI LUCA 01:20:43;
510.MALAGOLI JESSICA 01:20:43;
511.DA RE SIMONE 01:21:04;
512.PANINI ANDREA 01:21:12;
513.PIAMPIANI ALESSANDRO 01:22:12;
514.DEVODIER ERNESTO 01:22:13;
515.BARTEMUCCI VITTORIO 01:22:31;
516.SOLMI STEFANO 01:22:32;
517.FILIPPI FRANCO 01:22:43;
518.RAFFAELLI BARBARA 01:22:43;
519.MALAGOLI MASSIMO 01:22:44;
520.BELLEGATI GIOVANNI 01:22:44;
521.FRANCESCHINI NILO 01:22:49;
522.BENEDUCE TIZIANO CELESTINO 01:22:58;
523.JONES JULIA ESTHER 01:23:58;
524.BUA ROSALBA 01:25:29;
525.GHEDUZZI ANTONELLA 01:25:37;
526.CERVELLATI MAURO 01:25:41;
527.MALAVASI ALICE 01:29:05;
528.CRISTIANO MARIANNA 01:29:17;
529.MAGNI OTTAVIO 01:30:44;
530.GAMBIGLIANI ZOCCOLI RAFFAELE 01:31:33;
531.BURSI TIZIANO 01:31:47;
532.GRASSI CINZIA 01:33:39;
533.LUCIN LUIGI 01:36:35;
534.CUOGHI GIUSEPPE 01:38:44;
535.GAGLIARDI ELIANA 01:38:58;