Corsare a Pomigliano Sesto posto consolidato

Vince a Pomigliano, il Sassuolo Femminile, consolida il suo sesto posto in classifica e si mette davanti a tutti nella griglia della poule salvezza che si disputerà dal 18 marzo in avanti e vedrà il Sassuolo fare i conti ancora con le campane oltre che con Parma, Como e Sampdoria in un girone all’italiana i cui punti si sommano a quelli già ottenuti (nel caso del Sassuolo 17) nel corso della regoular season che si è chiusa ieri con la 18ma giornata. Di Sabatino e Dongus le reti, una per tempo, con cui le neroverdi colgono la quarta vittoria stagionale, seconda consecutiva. Oggi invece tocca alla Primavera, che al Ricci affronta la Sampdoria alla ricerca di punti playoff: in campo alle 15, diretta televisiva su Sportitalia, canale 60 DTT.