Corteo azzurro in centro storico

Un bel pomeriggio di festa, quello di ieri, per i tifosi del Napoli iscritti ai diversi club della nostra città (che risulta fra le più rappresentative nel Nord Italia). Un corteo con tantissimi tifosi della formazione allenata da Luciano Spalletti si è sviluppato in centro storico ed in particolare nella zona del palazzo dei musei. Cori, bandiere, magliette con nome e numero del campione preferito. I festeggiamenti sono scattati al triplice fischio della partita disputata dagli azzurri al ’Maradona’ contro la Fiorentina.