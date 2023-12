Cortesi e Saporetti show. Che batosta per l’Imolese

CARPI

3

IMOLESE

1

CARPI (4-3-1-2): Lorenzi; Tcheuna (28’st Verza), Calanca (45t’st Larhrib), Zucchini, Sabattini (1’st Cecotti); D’Orsi (20’st Bouhali), Mandelli, Forapani; Cortesi (26’st Rossi); Saporetti, Sall. A disp. Viti, Laamane, Ofoasi, Arrondini. All. Serpini.

IMOLESE (3-4-1-2): Adorni; Ciucci (29’st Mattiolo), Ale (30’pt Dall’Osso), Elefante; Diawara (1’st Daffe), Gulinatti (30’pt Georgiev), Vlahovic, Diawara; Manes (7’st Capozzi); Rizzi, Raffini. A disp. Laukzemis, Garavini, Manzoni, Gospodinov. All. D’Amore

Arbitro: Aloise di Lodi

Reti: 2’ e 7’ Cortesi, 15’ (rig.) Raffini, 45’ Saporetti

Note: spettatori 600 circa. Ammoniti Ciucci, Georgiev, Tcheuna, Mattiolo, Verza. Angoli 8-4. Recupero 1’pt e 5’st

Il Carpi versione casalinga vince (terza di fila) e convince e anche l’Imolese subisce un pesante lezione. Ci pensa il tandem composto da Cortesi (2 gol e un assist) e Saporetti (2 assist e un gol) a incartare in appena un tempo il regalo per i tifosi biancorossi, anche se il successo del Ravenna sul Borgo lascia la vetta distante 6 punti, ma con la certezza che la squadra di Serpini ha finalmente trovato la strada giusta. L’avvio del Carpi – col debutto di Zucchini e la novità Sabattini a sinistra per Cecotti - è devastante e in 7’ i biancorossi sono già sul 2-0 trascinati da un Cortesi immarcabile. Dopo 70 secondi il trequartista chiude sul secondo palo un triangolo lungo con Saporetti e firma il vantaggio, un paio di minuti e da una palla recuperata da Saporetti al limite arriva l’assist per il raddoppio di Cortesi. In mezzo su invito di Sall era stato Saporetti a mandare sul palo una palla comoda. L’Imolese stordita viene rianimata dal dubbio mani in area di Sabattini (dalla tribuna il tocco sembra di petto) che l’ex Raffini dal dischetto trasforma nel 2-1. Un gol che il Carpi accusa un po’ e il guardiano 2006 Lorenzi deve distendersi due volte su Manes e Rizzi. Prima del riposo però arriva la terza magia di giornata di Cortesi, che a sinistra semina tre uomini e mette sul secondo palo una palla che Saporetti deve solo spingere in rete. Nella ripresa l’Imolese non dà mai la sensazione di poter riaprire di nuovo la gara e parte un tiro di Raffini deviato nemmeno il passaggio al 4-3-3 fa il solletico al Carpi. I biancorossi macinano gioco e occasioni, senza però trovare il poker. Forapani se ne divora una clamorosa in area piccola dopo la grande discesa di D’Orsi e il tacco mancato da Saporetti, poi è strepitoso Adorni che dice di no a D’Orsi e nel finale a Sall (su assist di Forapani), due volte Saporetti e anche al mancino all’angolino di Mandelli.

Davide Setti