Corticella più forte, il Carpi si fa da parte

di Davide Setti

Finisce col verdetto più giusto. La finale playoff del "Cabassi" la vince la squadra più forte, quella che ha scelto di giocare a calcio, ha creato e segnato 2 reti. Il Corticella fa festa, per la terza volta in stagione batte 2-0 il Carpi e corona un 2023 da favola, in cui la matricola bolognese ha battuto tutte le "big". L’anno prossimo giocherà ancora in D come il Carpi, perché la Lega Pro non può farla, ma i ragazzi di Miramari si sono presi la meritata standing ovation finale. Il Carpi è stato giustamente punito dalla scelta di non giocare la finale, forse sperando di arrivare al 120’ e vincere grazie al miglior piazzamento, è rimasto con 11 giocatori dietro la palla fino al 77’, quando un dubbio contatto fra Boccaccini e Oubakent è stato punito dall’incerto Cevenini col rigore, poi trasformato dall’ex castelfranchese. Solo lì, a 13’ più recupero dalla fine, Contini ha capito che il piano gara era saltato, ma ormai la salita era diventata troppo alta. Una grossa delusione per i 1200 tifosi sugli spalti che avevano creduto di poter aggiustare con la finale una stagione deludente. L’uscita della squadra fra i fischi della "Bertesi-Siligardi" è la metafora di quel a breve accadrà: da oggi infatti inizia l’era di Cristian Serpini al timone e del ds Riccardo Motta (che ieri ha giustamente festeggiato a fine gara la sua "creatura") che dovranno ricostruire da zero una squadra in cui c’è poco da salvare.

La gara è semplice da raccontare, perché l’ha fatta solo il Corticella. Il Carpi con Casucci a sinistra (subito ko, dentro Laamane) unica novità rispetto alla semifinale, è rimasto dietro ad aspettare. I bolognesi hanno chiamato due volte Balducci al lavoro con Farinelli, poi nel finale le chance sono state biancorosse con Sabattini che ha sparato su Bruzzi in uscita e Calanca che (toccato da dietro) non è riuscito a deviare il corner di Olivieri. Nella ripresa solo Corticella in campo: Balducci è stato decisivo su Trombetta, Oubakent e Menarini, dall’altra parte Stanco ha calciato male sul cross di Sabattini nell’unico flash biancorosso. Poi il rigore dubbio dell’1 -0 che il Corticella ha difeso nel finale, con Bruzzi decisivo su Boccaccini prima del 2-0 in contropiede di Leonardi, quando ormai il Carpi aveva alzato bandiera bianca. Ultima ferita incassata da un Carpi che ora deve ricominciare di nuovo da zero.