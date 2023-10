Cosa dicono i numeri. Ai canarini piacciono le trasferte. Sono già tre le vittorie ’di misura’

La classifica torna a sorridere, e parecchio. Merito anche (e lo spunto ce lo dà il ritorno al successo a Brescia) del cammino che il Modena ha intrapreso in trasferta, un po’ come accadeva lo scorso anno quando si parlava di squadra ’corsara’. Ebbene, dopo 10 partite i numeri dicono che la formazione di Bianco è quasi più a suo agio sui campi altrui, dove non ha ancora perso (imbattute sono solo Palermo, Catanzaro, Cremonese e Brescia, quest’ultima però con sole 3 partite giocate) e dove ha conquistato 9 dei suoi 16 punti in classifica. Numeri, naturalmente, ancora prematuri per definire con estrema certezza il Modena più bravo fuori che al Braglia, vero è che in Emilia sono arrivati 7 punti in 5 partite e pesano i due ko con Venezia e Palermo, ma pesa anche il pari con il Lecco, forse i veri due punti lasciati per strada e che oggi avrebbero regalato un momentaneo quarto posto. Quella di Brescia è la terza vittoria di misura in 10 gare. Ascoli (1-0), Cosenza (1-2) e al Rigamonti (0-1), ben 9 punti con il risultato ’minimo’ non senza il massimo sforzo e bastano gli ultimi 10 minuti di Brescia come testimonianza.

Alessandro Troncone