Cosa dicono i precedenti. Ma al ’Liberati’ i tre punti sono un inedito

Il ’Libero Liberati’, stadio della Ternana, è un campo ancora proibito per il Modena perché l’unico successo gialloblù nella trasferta in Umbria contro i rossoverdi è stato colto al ’Pietro Barbetti’ di Gubbio. Era il primo settembre 2012, seconda giornata del campionato cadetto 2012-13, e il Modena allenato da Dario Marcolin si imponeva 1-0 grazie a una splendida conclusione di sinistro di Francesco Stanco, attaccante originario di Pavullo e cresciuto nel vivaio gialloblù. Il poco esperto Marcolin, già secondo di Sinisa Mihajlovic prima al Catania poi alla Fiorentina, sulla panchina del Modena durava 32 giornate per poi venire sostituito con il più navigato Walter Alfredo Novellino che portava la squadra a chiudere il torneo all’ottavo posto. Complessivamente le sfide in campionato fra Ternana e Modena sono state 16, sempre in serie B, con quell’unico successo dei canarini di ormai ventidue anni fa, tre pareggi e 13 vittorie delle ’fere’, belve o bestie in dialetto ternano. Le reti, 7 per i gialloblù, 23 per i rossoverdi. Il primo punto sul campo della Ternana il Modena lo coglieva solamente al nono confronto, 0-0 nel 2001-02 con Gianni De Biasi in panchina. Prima solo sconfitte, una nel 1969-70, 1-0 con rete di Roberto Bellinazzi che poi sarebbe diventato un idolo della tifoserie gialloblù. ’Baffo gol’ in quella stagione era a Terni in prestito dal Venezia.

Il primo gol del Modena al ’Libero Liberati’, stadio intitolato al motociclista campione del mondo nel 1957 della classe 500, dal 2002 sostituita con la Moto GP, lo realizzava un difensore, il terzino Angelo Lodi, nella sconfitta per 2-1 del 1971-72. Il secondo era del ghanese Asamoah Gyan che sbloccava il punteggio in un’altra partita persa 2-1, questa volta nel 2004-05. Nella stagione successiva il secondo punto colto dalla squadra gialloblù a Terni, 1-1 con rete d’apertura del difensore Stefano Argilli, già bandiera del Siena. Altro 1-1 nel 2013-14, con gol siglato dal giovane attaccante Doudou Mangni, arrivato in prestito dall’Atalanta e attualmente in forza all’Alessandria, in serie C. Stanco, dopo aver firmato l’unico successo gialloblù nella trasferta contro i rossoverdi, andava a segno pure nella sconfitta per 2-1 del 2015-16. Anche la scorsa stagione finiva con l’ennesimo 2-1 a favore della Ternana. Era il 23 gennaio 2023 e il gol canarino, sul 2-0 per le ’fere’, lo firmava Diego Falcinelli, umbro della provincia di Perugia, su calcio di rigore accordato per un fallo in area su Luca Magnino. Un clamoroso errore da pochi passi di Nicholas Bonfanti, che a porta praticamente sguarnita mandava il pallone a sbattere sul palo, impediva alla squadra di Attilio Tesser di ottenere un pareggio sostanzialmente meritato.

Rossano Donnini