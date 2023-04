Così Maxime Lopez si è ripreso il Sassuolo

di Stefano Fogliani

La ‘lunga marcia’ è finita. E Maxime Lopez si è ripreso il Sassuolo. La gara con la Juventus – sesta gara da titolare consecutiva, non succedeva da ottobre – ha confermato le impressioni già suggerite dagli ultimi due mesi di campionato, che restituiscono le chiavi della squadra al centrocampista francese. La cui stagione non è stata priva di alti e bassi, né di tensioni, che sembravano poterlo spingere fuori dal gruppo di Dionisi e, nelle gerarchie, l’hanno a lungo collocato dopo Obiang. Invece ‘le minot’ si è ripreso prima se stesso e poi il Sassuolo, tornando il protagonista che era stato la stagione scorsa e qualla precedente, titolare pressoché indiscusso e punto di riferimento della manovra neroverde. E dire che era (quasi) sparito dai radar, il regista marsigliese: saltò, a novembre, la gara di Bologna per squalifica, si fece male nel corso del ritiro spagnolo e da lì fu tutto un crescere di voci che lo volevano, nelle dicerie da bar ma non solo, vicino alla cessione e non lontano da clamorose rotture con il gruppo e con lo stesso Dionisi, che alcuni suoi atteggiamenti non li aveva graditi. "Quella di Lopez è una situazione che stiamo monitorando, non solo fisica ma anche mentale. I giocatori devono avere la volontà e la determinazione di giocare per questa maglia", disse del centrocampista il tecnico neroverde a febbraio, senza smontare più di tanto il cosiddetto caso Lopez. Che prese forma, appunto, tra dicembre e gennaio, con il regista o in infermeria o in panchina, a vivere il suo momento più difficile. Da gennaio a metà febbraio, per Lopez, appena 36’ in campo in 6 partite: pochissimo per uno dei ‘sempre presenti’ che tuttavia ha saputo ritrovarsi quando serviva. Nel frattempo il Sassuolo, senza Lopez e con Obiang in mediana, batteva il Milan e l’Atalanta e riprendeva quota, come riprendeva quota il regista francese, via via riconsegnato alla causa. "Gennaio è stato un mese molto difficile", ha detto Lopez dopo Sassuolo-Juventus, spiegando come per lui si tratti soprattutto di essere "più continuo, come del resto sostiene mister Dionisi". La ‘rinascita’, a voler ‘tirare una riga’ sul Lopez pre e il Lopez post crisi, è cominciata a Udine, quando è subentrato a Obiang, ritrovando il campo, o meglio il centrocampo, dopo 270’ di nulla: da lì in avanti, per lui, percorso quasi netto. Nove presenze su nove possibili, sette nell’undici iniziale, sei delle quali, le ultime, di fila. A ritrovare fiducia e a ritrovare il Sassuolo che, nel frattempo, viaggia che è un piacere e ha raggiunto sia la fatidica quota 40 che la ‘famosa’ colonna sinistra della classifica. "Stiano lavorando bene sul campo, e i risultati si vedono", ha detto ancora dopo la gara con la Juventus, ed è facile si riferisse sia al Sassuolo che a se stesso. Il Lopez ritrovato, appunto.