Così Remondi padre e figlio hanno fatto trionfare la Stadium

È stata una mattinata all’insegna della cultura sportiva e della valorizzazione della storia delle varie discipline olimpiche quella andata in scena martedì all’Istituto Paritario ’Fermi’ di Carpi, dove si è svolta la sesta edizione delle ’Olimpiadi dello Sport’. Una trentina di ragazzi nati tra il 2008 e il 2009 e appartenenti alle società sportive delle province di Modena, Mantova e Reggio (fra cui anche alcuni calciatori professionisti di Modena, Sassuolo e Mantova) si si sono sottoposti a un test di 40 domande a risposta chiusa, spaziando dal calcio al basket, dalla pallavolo sino alla ginnastica artistica.

A rendere ancora più interessante l’evento, la possibilità (considerata la giovane età) di creare un vero e proprio team insieme ad un genitore: in sostanza, mamma o papà e figlio hanno fatto squadra per cercare la soluzione corretta alle quattro soluzioni date.

A trionfare, portando alla propria realtà 1000 euro in sponsorizzazione sportiva, sono stati Alessandro e Fabio Remondi della Stadium Mirandola di pallavolo, medaglia d’argento per Edoardo e Roberto Baldini dello Junior Finale (500 euro), mentre in terza piazza si sono classificati Filippo e Gianluca Giliberti della Folgore Mirandolese (250 euro). La Bassa dunque l’ha fatta da padrona, anche se tutti i partecipanti hanno ricevuto un premio a ricordo della splendida mattinata trascorsa insieme. Molto soddisfatto l’Istituto Fermi, promotore dell’evento, che in un giorno di festa ha aperto le porte della propria scuola accogliendo i partecipanti.

