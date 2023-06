Cotali promosso con il Frosinone sarà il primo rinforzo dei gialloblu

Manca solo l’ufficialità, che arriverà a fine mese quando terminerà la stagione 20222023, ma possiamo già dire che il difensore Matteo Cotali sarà il primo rinforzo del mercato estivo del Modena, che vedrà in panchina, a scanso di clamorose sorprese dell’ultimo minuto, il nuovo mister Paolo Bianco. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, Cotali, fresco di promozione in serie A con il Frosinone, sta andando a scadenza con la società ciociara (nonostante avesse avuto un’offerta di rinnovo) e, stando ai bene informati, dovrebbe a breve firmare un accordo triennale con i canarini.

Nato a Brescia nel 1997, Cotali è cresciuto nelle giovanili dell’Inter che lo ha poi girato al Cagliari che a sua volta lo ha ceduto all’Olbia. Nel 2019 il passaggio al Chievo, dove ha esordito nella serie cadetta (81 complessivamente i suoi gettoni in B sino ad oggi); due anni dopo, complice il fallimento della società clivense, Cotali si è accasato al Frosinone dove ha giocato con buona regolarità collezionando 31 presenze del 20212022 e 27 nel torneo scorso.

Giocatore che viene schierato solitamente a sinistra, potrebbe in teoria anche essere utilizzato come difensore centrale, andando a coprire così in rosa lo spazio lasciato da Cittadini, rientrato all’Atalanta per fine prestito. Nella zona arretrata mancina il Modena ha già infatti Ponsi, Renzetti che vanta un altro anno di contratto, e il rientrante Guiebre, e quindi c’è da vedere in che posizione Cotali verrà utilizzato, a meno che non ci siano movimenti in uscita. Certo è che il suo ingaggio testimonia la necessità di intervenire sulle fasce, croce e delizia della passata stagione. Cotali si aggiungerà quindi nella casella degli acquisti al già citato Guiebre, all’attaccante Manconi, al centrocampista Bozhanaj e ai rientri per fine prestito di Abiuso e Nelli.

a.b.