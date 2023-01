Cottafava e Nicolai, super bronzo con vista su Parigi 2024

Si conclude con una splendida medaglia di bronzo, l’avventura del beacher modenese Samuele Cottafava alle Finals di Doha (Qatar) del Beach Pro Tour 2022, il più importante circuito professionistico di beach volley: in coppia con il plurititolato Paolo Nicolai, Cottafava ha concluso nel migliore dei modi l’annata, per iniziare già da questo week end, la corsa alla qualificazione alle Olimpiadi di Parigi del 2024.

A Doha erano presenti le otto migliori coppie del ranking maschile e femminile, più un paio di Wild Card, per un torneo di altissimo livello tecnico, da cui Nicolai e Cottafava sono usciti con un fantastico podio, a conferma delle grandi potenzialità di questa coppia relativamente nuova, giocano insieme dal 2021, ma che sta ancora crescendo. Nel difficilissimo torneo qatariota, Nicolai – Cottafava hanno iniziato, e concluso, perdendo nel proprio girone di qualificazione, riuscendo però con due vittorie a superare la prima fase con un confortante terzo posto nel girone: nei quarti di finale sono riusciti ad avere la meglio nel derby tutto italiano con l’altra coppia azzurra Carambula – Ranghieri, approdando in semifinale dove, prima di arrendersi, hanno costretto al terzo set i fortissimi norvegesi Mo – Sorum, vincitori poi della manifestazione. Nella finalina per il terzo posto, altra battaglia per Nicolai – Cottafava con i forti olandesi Meeuwsen – Brouwer, dove riuscivano a spuntarla al termine di una grande battaglia.