Covili al Giro d’Italia "In montagna farò bene"

Il Giro d’Italia è arrivato a Tortona nella terra dei campionissimi Girardengo e Coppi con uno sprint serratissimo tra i velocisti della corsa rosa al termine di una tappa partita dalla Versilia con il sole ma bersagliata ancora dalla pioggia con cadute che hanno fatto una vittima illustre Hart vincitore nel 2020 e terzo nell’attuale classifica generale.

"Doveva essere una tappa tranquilla – ci ha raccontato Luca Covili appena terminata la seduta di massaggi – invece la pioggia ha complicato tutto ed nella seconda discesa una caduta nelle prime posizioni del gruppo che sono riuscito ad evitare ha complicato il finale. Ho comunque assorbito bene la grande fatica della tappa di Scandiano tutta sotto la pioggia, con tanto freddo e da domani inizieranno le tappe di montagna dove spero di far bene come lo scorso anno migliorando la mia attuale classifica generale (attualmente è 28° ndr) ma sopratutto centrare la fuga buona per salire finalmente sul podio".

Andrea Giusti