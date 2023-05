Covili-Aleotti,sogni al Giro

Saranno ancora due i modenesi al via della 106^ edizione del Giro d’Italia che scatterà domani in Abruzzo, con la cronometro Fossocesia Marina - Ortona di km.19,6. Con il n° 52 gareggerà il finalese Aleotti, alla sua terza partecipazione alla corsa rosa. Il portacolori della Bora Hansgroe, lo scorso anno ha contribuito al successo del suo compagno di squadra, l’australiano Hindllej. Quest’anno dovrebbe avere un pò più libertà per poter puntare ad un successo di tappa, dopo aver già colto nelle prime due annate tra i professionisti 5 successi in terra rumena. Il 23enne modenese ha avuto un inizio di stagione travagliato, avendo dovuto rinunciare alla Settimana Internazionale di Coppi e Bartali per una caduta in allenamento. Ma Giovanni si è ben preparato con la settimana nelle Ardenne, dove ha completato tutte e tre le classiche.

Per Luca Covili (che sarà al via con il n° 92) si tratta della quarta volta al via del Giro d’Italia e certamente nella scorsa edizione è stato protagonista con un ottimo sesto nella tappa della Val d’Aosta. Ma sopratutto ha colto il 24^ posto assoluto nella classifica generale, risultando il quarto degli italiani. Il corridore di S.Antonio di Pavullo si è messo in luce nella Settimana Internazionale Coppi e Bartal,i dove ha ha concluso al 14° posto assoluto ( secondo degli italiani), dimostrando di aver completato la breve corsa a tappe emiliano-romagnola con una buona cronometro a Carpi: per il 26enne pavullese, notoriamente in difficoltà con il cronometro, è stato un buon segnale. Da segnalare per lui anche il Tour of the Alps con la sesta piazza.Il Giro 2023 sfiorerà solamente il territorio modenese con la tappa del 16 maggio, la Scandiano-Viareggio con i passaggi da Frassinoro e Piandelagotti dove verrà ricordato la prima maglia rosa modenese del frassinorese Nello Trogi, conquistata nella prima tappa del Giro del 1937.

Andrea Giusti