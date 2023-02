Covili all’Uae, Barbieri su strada

Il pavullese Luca Covili (foto) dopo il positivo debutto a Palma di Maiorca ed alla Settimana Valenciana è stato selezionato dal Team Bardiani Csf Faizanè per la Uae Tour, corsa a tappe degli Emirati Arabi organizzata dalla Rcs. La corsa scatterà lunedì prossimo con una tappa pianeggiante di 151 chilometri e poi il giorno successivo si svolgerà una cronometro di 17,2 chilometri, seguirà una tappa con una una salita piuttosto ripida ma breve e come tradizione sarà la tappa conclusiva di domenica 26 con gli ultimi undici chilometri di impegnativa salita il tetto degli Emirati Arabi che deciderà la classifica finale. "Le sensazioni sono positive – ha ammesso il 26enne di S.Antonio di Pavullo –. Alla Valenciana avrei voluto curare la classifica ma nella terza frazione sull’ultimo Gpm ero con il primo gruppo mi si è rotto il cambio e le ammiraglie erano rimaste indietro ed ho perso oltre 5’ e quindi ho terminato la corsa per completare la preparazione. Dopo l’Uae dove cercherò di essere di aiuto per la squadra spero di migliorare ancora la condizione per la Settimana della Coppi e Bartali in particolare nella tappa che si correrà a Fiorano e si snoderà sulle strade sulle quali mi alleno quando sono a casa "Sulle strade modenesi prosegue la preparazione di Rachele Barbieri rientrata dopo gli europei di Grenchen(Svizzera) affrontati come sempre con il massimo impegno ma purtroppo non ha raccolto i risultati di Monaco. L’Europeo a febbraio è stato un appuntamento anomalo che ha favorito le specialiste dei velodromi a differenza dello scorso anno quando sono stati disputati dopo le due grandi corse a tappe,Giro e Tour ideali per corse endurance in pista .Come concordato con la diesse Bronzini Rachele debutterà nelle gare del nord Europa sabato 25 febbraio puntando ad un successo nelle classiche di primavera vedi Parigi-Roubaix.

Andrea Giusti