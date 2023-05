Covili bloccato al Giro da una gastroenterite Paletti da oggi in gara all’Alpes Isere Tour

Il Giro d’Italia del pavullese Luca Covili si è concluso ieri prima della partenza della 18^ tappa vinta poi dal suo ex compagno di squadra Filippo Zana. "Avevo impostato la stagione con l’obiettivo principale di vincere una tappa a questo Giro d’Italia-ha dichiarato alla partenza ieri il 26enne di S.Antonio di Pavullo- Purtroppo le cose non sono andate come previsto a causa di serie di inconvenienti, tra cui due cadute nella prima settimana,(che comunque gli aveva permesso di salire al 24° posto nella generale ndr). Nella terza settimana dopo aver corso due tappe con un pò di febbre probabilmnete per l’acqua ed il freddo ho faticato a portare a termine anche la tappa pianeggiante ed il mio medico dott.Vicini di Vignola ha diagnosticato una grave gastroenterite e di conseguenza mi ha consigliato di prendere la decisione di lasciare il Giro, anche se avrei voluto portarlo a termine.Sono sicuro che tornerò più forte di prima per gli impegni futuri" Ha concluso con determinazione il portacolori della Bardiani CSF Faizanè. Intanto da ieri è in gara un’altro modenese Luca Paletti all’Alpes Isere Tour breve corsa a tappe francese e la pluricampionessa Rachele Barbieri è impegnata da oggi alla London Ronde.

Andrea Giusti