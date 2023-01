Covili debutta a Palma di Maiorca e chiude in 33esima posizione

Luca Covili ha debuttato a Palma di Maiorca nella prima prova della Challenge delle isole Baleari giungendo nel gruppetto a ridosso dei fuggitivi e chiudendo al 33° posto con vittoria dell‘ex campione del mondo Rui Costa; oggi e domani sarà nuovemente impegnato in gara nelle ultime due prove che serviranno per completare la preparazione per la prima sua corsa a tappe con la classifica finale delle Vuelta Valenciana che scatterà il 1 febbraio e si concluderà domenica 5.

Il Team Bardiani Csf Faizanè nel presentare l’organico della compagine reggiana che ha ricevuto l’invito ufficiale per la partecipazione al prossimo Giro d’Italia ha così definito il ruolo del 25enne pavullese: "Luca ha dimostrato lo scorso anno di essere in grado di fare classifica sia nelle corse a tappe di tre settimane come avvenuto al Giro d’Italia dove si è classificato al 24° assoluto che in quelle di una settimana quale l’Adriatica Tour dove è giunto al 9° posto dopo aver collaborato alla vittoria del nostro Zana. L’obiettivo di Covili è di migliorarsi per fare quel salto di qualità che gli possa permettere di centrare il suo primo successo tra i professionisti" ha concluso il direttore sportivo Roberto Reverberi parlando del futuro del ciclista.

Il debutto già ai primi di febbraio in una corsa a tappe stanno a significare la fiducia del Team per Covili.Domenica scorsa alla festa della Bici al Chiodo assegnato proprio a quel Sonny Colbrelli cresciuto nel loro vivaio,è stato consegnato un riconoscimento al patron Bruno Reverberi per i suoi quarant’anni di attività tra i professionisti. Come abbiamo annunciato nei giorni scorsi la Settima Internazionale di Coppi e Bartali si svolgerà il 24 marzo la tappa più impegnativa la Fiorano-Fiorano dove i tifosi modenesi potranno incitarlo per centrare al suo primo successo come avvenne in una delle edizioni passate a Damiamo Caruso che a Fiorano sotto un nubifragio colse la sua prima vittoria.

Andrea Giusti