Covili e Aleotti ai tricolori nella prova unica su strada

I tricolori assoluti su strada a Comano Terme (Tn) sono iniziati con l’assegnazione delle maglie a cronometro: oggi gareggeranno i professionisti Giovanni Aleotti (nella foto) e Luca Covili nella prova unica su strada. Nelle cronometro hanno iniziato le donne allieve, con il miglior risultato che è stato ottenuto dalla carpigiana Alessia Orsi (Pol. SanMarinese) giunta 6^ tra quelle del 1° anno e 18^ assoluta precedendo la serramazzonese Sofia Cabri 820^) mentre Martina Orsi (Pol.SanMarinese) ha concluso 10^ tra quelle del 1° anno e 34^ assoluta.

Come i aveva anticipato nei giorni scorsi, Rachele Barbieri ha corso la prova a cronometro per allenamento con la bici da crono che userà venerdì prossimo a Chianciano nella prima tappa del Giro d’Italia. Domenica 2 luglio correrà la Formigine-Modena con arrivo al Novi Sad. Domani la pluricanpionessa di Stella di Serramazzoni sarà al via della prova unica su strada sempre a Comano Terme, con l’obiettivo di arrivare con il gruppo di testa per lottare per quella maglia tricolore che gli era sfuggita lo scorso anno a San Felice sul Panaro. Ha rinunciato alla cronometro la fioranese Gaia Masetti, che sarà invece al via domani ai tricolori under 23 ed al prossimo Giro d’Italia con ambizioni di vestire la maglia bianca. Oggi saranno di scena, nella splendida località trentina, il finalese Giovanni Aleotti rientrato dal Giro di Slovenia dove ha concluso con un’ottimo quarto posto: pur avendo un solo compagno di squadra Fabbro può lottare per la maglia tricolore, una maglia che ha già vestito tra gli under 23 prima di approdare tra i professionisti. Sarà al via anche il pavullese Luca Covili che si è ben allenato, ma probabilmente potrebbe essere in difficoltà per mancanza di ritmo.Il tricolore su strada dei professionisti di oggi sarà trasmesso in diretta su Raisport dalle ore 15.

Andrea Giusti