Covili guadagna posizioni al Giro Barbieri quarta nei Paesi Bassi

Nel semitappone delle polemiche al Giro il pavullese Luca Covili si è ben difeso, guadagnando ancora quattro posizioni nella classifica generale, mentre la pluricampionessa Rachele Barbieri rientrata alle gare dopo un periodo in altura si è fermata ai piedi del podio nella Classic Veenendaal vinta dalla belga Kopecky. La tappa di ieri che si è conclusa a Crans Montana ridotta a soli 74 chilometri è stata dominata dal colombiano Rubio che ha beffato il francese Pinot. Nelle due salite se pur impegnative i colombiani si sono scatenati e Covili è rimasto con il gruppo maglia rosa sino allo scollinamento della Croiix de Coeur, poi nella salita finale è rimasto l’unico del Team Bardiani Csf Faizanè a cercare di reggere il passo dello squadrone della maglia rosa Geraint Thomas. Oggi il Giro che conclude la seconda settimana affronterà una frazione che favorirà i velocisti ed il 26enne di S.Antonio di Pavullo si trova al 24° posto della classifica generale lo stesso risultato ottenuto lo scorso anno pertanto vista la buona condizione oltre a puntare a salire finalmente sul podio può aspirare a migliorare il già positivo risultato del 2022. Ancora un piazzamento per Rachele Barbieri alla ricerca della condizione per il Giro d’Italia che scatterà il 30 giugno con una tappa tutta modenese la Formigine-Modena del 2 luglio che si concluderà sull’anello del Novi Sad.

Andrea Giusti