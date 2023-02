Si è conclusa con la sorprendente vittoria dell’ex iridato Rui Costa la Vuelta Valenciana che superato Giulio Ciccone.Il pavullese Luca Covili ha terminato tra i migliori dei Team Professional in una corsa dominata dalle squadre World Tour. Nella tappa più impegnativa di sabato il 25enne atleta di S.Antonio di Pavullo si è inserito nella fuga principale assieme al compagno di squadra Samuele Zoccarato che vestiva la maglia a pois di leader dei gran premi della montagna, unica maglia della corsa spagnola vestita da un atleta di un team professional.Il lavoro di supporto a Zoccarato è stato quanto mai prezioso ed il Team reggiano diretto da Roberto Reverberi è riuscito nell’intento di concludere in maglia a pois la Vuelta Valenciana. Covili oltre al lavoro per il team ha come detto ha accumulato ancora chilometri per i prossimi appuntamenti in particolare per la Settimana Coppi e Bartali che si concluderà sulle strade modenesi. A Montichiari, unico impianto coperto in Italia, la pluricampionessa Rachele Barbieri completerà domani la preparazione per gli europei che prenderanno il via mercoledì sul velodromo di Grenchen (Svizzera) , quest’anno saranno validi anche come qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il ct Marco Villa ha designato Rachele titolare nell’Omnium.

Andrea Giusti