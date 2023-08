Covili protagonista in Francia, Paletti bene in Danimarca

Luca Covili protagonista nel Tour de Limousine in terra francese, mentre il 19enne Luca Paletti dopo la prima giornata da tregenda nel Giro della Danimarca si è ben ripreso nella seconda tappa vinta dal campione europeo Jakobsen.

"Nella prima tappa sono riuscito a giungere con il drappello a ridosso del vincitore il francese Gregorie con un distacco di soli 37" (e primo della Bardiani ndr) nonostante i tanti ventagli che hanno frazionato il gruppone – ci ha detto Luca Covili – ieri è stata una giornata più tranquilla con i velocisti che hanno tenuto il gruppo unito ed abbiamo condotto lo sprint al nostro velocista Fiorelli che ha concluso all’ottavo posto con la vittoria di Luca Mozzato".

Nella tappa di domani (oggi per chi legge ndr) ci sarà la frazione più impegnativa la Sarron-Bort Les e spero proprio di migliorare decisamente la classifica finale poichè potrebbe essere quella finale essendo l’ultima tappa ancora per velocisti", ha concluso convinto il 26enne pavullese.

Dopo la giornata bersagliata da un temporale che ha allagato le strade danesi il neoprofessionista Luca Paletti è riuscito a concludere la tappa al 15° posto della classifica giovani (nati dai 2001-2004) nella tappa di ieri ha decisamente migliorato giungendo con il gruppo che ha lottato per il successo evitando una caduta nel finale "Si è andata decisamente meglio in questa seconda tappa fortunatamente il tempo ha retto e spero continui ad essere bello poichè vorrei portare a termine in crescendo questo Giro dove sono presenti tanti campioni.

E’ una bella esperienza per mè che sono al debutto tra i professionisti " ha detto il figlio d’arte che ricordiamo è il più giovane della classifica per la maglia bianca. Allenamenti sulle strade di casa per la ventunenne fioranese Gaia Masetti che dopo aver concluso il Giro d’Italia al 9° posto della classifica Giovani è stata scelta dal suo Team AG Insurence per la prima edizione del Tour de l’Avenir in versione femminile che scatterà il 28 agosto al 1° settembre.Nella versione al maschile della corsa francese ricordiamo indossò la maglia gialla il finale Giovanni Aleotti ora tra i professionisti con il team Bora Hansgroe.

Andrea Giusti