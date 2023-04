Covili sesto sulle Alps Aleotti al via a Liegi Barbieri in Canada

Il pavullese Luca Covili ha concluso con un ottimo sesto posto l’ultima tappa del Tour of the Alps, classificandosi secondo degli italiani nella graduatoria finale, dimostrando di aver trovato una buona condizione per il Giro d’Italia che scatterà il 6 maggio.Rachele Barbieri, reduce dalle gare del nord Europa su strada, è impegnata sul velodromo a Milton (Canada) dove si è piazzata quinta con il quartetto azzurro dell’inseguimento ed è terminata all’11° posto nell’eliminazione. La Nations Cup canadese è valida per l’acquisizione dei punteggi per le Olimpiadi di Parigi 2024 e si concluderà domani. Tanti gli impegni del ciclismo modenese oggi, con il finalese Giovanni Aleotti che sarà al via della Liegi - Baston- Liegi completando la preparazione nelle Ardenne per la corsa rosa 2023. Il pavullese Stefano Masoni ed il nonantolano Luca Varroni gareggeranno nella gara internazionale Sulle Strade di Pantani da Cesenatico a Carpegna,mentre il carpigiano Matteo Pongiluppi andrà a caccia oggi del primo successo stagionale in terra slovena.

Andrea Giusti