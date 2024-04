Crisi Modena, parla Rivetti: "È un temporale, passerà"

Parla il presidente. Prima di un suo intervento ad un seminario alla facoltà di Giurisprudenza di Modena, tenuto dalla professoressa Silvia Manservisi, docente di Diritto dello sport, alimentazione e benessere, Carlo Rivetti (foto) si è concesso per qualche minuto alle domande dei cronisti. L’argomento, ovviamente, il difficile momento del Modena che si appresta a disputare le ultime sette partite di un campionato diventato improvvisamente complicato. Parole come sempre non banali, quelle del massimo reggente canarino, parole che non hanno lasciato spazio ad interpretazioni ed equivoci e pure con qualche frecciata. Rivetti innanzitutto parla in riferimento all’intervista del dopo partita di lunedì scorso, che ha ormai fatto il giro del web, nella quale Paolo Bianco aveva rivolto una parola poco... elegante nei confronti di un collega giornalista: "Abbiamo parlato con il mister, si è reso conto di avere sbagliato ed è dispiaciuto. Lo siamo molto anche noi, quello che è successo non è nello stile della nostra società e della mia famiglia".

Presidente, un momento non facile...

"È vero, ma è un temporale, non un terremoto. I temporali grazie al cielo passano, e io sono fiducioso che come abbiamo iniziato il campionato im maniera positiva così lo finiremo. È ovvio che, mentre gli obiettivi a lungo termine della società non cambiano, i risultati sportivi ci portano a guardare la classifica in modo diverso. Queste ultime sette partite saranno altrettante finali, i giocatori dovranno dare tutto. Io sono ottimista".

Al Braglia si cominciano a sentire i fischi di un pubblico che è sempre stato al fianco di squadra e società. Cosa vuole dire alla gente di Modena?

"Vorrei dire che contestazioni e mugugni sono iniziati quando eravamo in zona playoff, questo onestamente mi ha sorpreso. Fra le altre cose questi mugugni ci hanno portato nella zona in cui siamo. Io pensavo che tutti volessero il bene del Modena. Incomincio a ricredermi...".

Inevitabile chiederle se la panchina di Bianco sia solida...

"La panchina di Bianco non è solida, è solidissima".

Però c’è questo clima di critica nei confronti del diesse ma anche dell’allenatore, come da tempo non si vedeva in città. Bianco forse non è riuscito a trasmettere serenità e simpatia...

"Diciamola tutta. Il diesse è arrivato tre anni fa: il primo anno ha centrato la promozione, il secondo una salvezza tranquilla ed era contestato. Mi domando perché. Il mister sin dall’inizio non è piaciuto alla piazza. Adesso ci sta anche di fischiare, ma io aspetterei come si fa in teatro. Finiamo lo spettacolo, e poi fischiamo. Farlo all’inizio della partita lo trovo dannoso. Vi ricordate di Tafazzi? (personaggio di Mai dire gol che si percuoteva i... gioielli con una bottiglia ndr). Non vorrei che il tutto si trasformasse in una ‘Tafazzata’....".

Intanto oggi non ci sarà la consueta conferenza stampa della vigilia da parte di Paolo Bianco, per scelta della società.