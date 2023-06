Cristian Savani e Donato Saltini ospiti di ’Barba e Capelli’

La pallavolo di nuovo protagonista stasera a ‘Barba e Capelli’, in onda come di consueto alle 23 su Trc. Ospiti del padrone di casa, Paolo Reggianini, due grandi personaggi del mondo del volley italiano e mondiale: Cristian Savani e Donato Saltini. Il primo, ex capitano della nazionale azzurra, ha intrapreso un nuovo percorso professionale come procuratore, rilevando assieme a Luca Novi la Gold Sport dallo stesso Saltini, una società che da anni segue alcune delle giocatrici più importanti nel panorama mondiale.