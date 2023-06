Criterium Emilrace Zini vince la categoria

La terza tappa del Criterium Emiliarace 2023 ha visto al via ben 150 master con l’organizzazione dell’Uisp Ciclismo Modena presieduto da Fausto Melotti e la direzione corsa di Paola Pilati. Master suddivisi in 4 batterie con 8 classifiche per fascia d’età. Donne: 1^ Valentina Zini (nella foto - Ali Dorate Montale)-2^ E. Gianni (Bike XP Fiorano)-3^ L. Severi (Esercito Accademia Modena); Gara 1A: 1° M. Canovi (Team Stocchetti)- 2° S. Gradellini (idem)-3° M. Troise (Team Virginia 1962- 4° F. Puglia (idem)-5° M. Molinari (Romagna); Gara1B: 1° D. Ferrari (New Motor)- 2° C. Guarnieri (Stocchetti) -3°) M. Bozzolini (Casalasco); Gara 2A: 1° M. Ferreri (Garda Scott)-2° M. Silvestri (Stocchetti)-3° A. Ferrarini (New Motor); Gara 2B; 1° S. Nicoletti (Argon 18 Stemax)-2° S. Consigli (Simo)-3° A. Pagliani (Argon 18 Stemax)-4° M. Vighi (Formigosa) - 5° M. Vezzali (Gr.Bici Vignola);Gara 3A: 1° E. Fortini (AS Amig - 2° N. Boscaini (The Row) - 3° D. Bortolacelli (Ali Dorate Montale)- 4°E. Todesco (M9 Racing)- 5° M. Corradi (Virginia 1962); Gara 3B: 1° M. Verrascina (AS Amig)-2° D. Crisavola (idem)-3° D. Benedetto (Crevalcorese)- 4° L. Molinaroli (Tagliaro )- 5° D. Guerzoni (La Bottega Casinalbo); Gara 4: 1° D. Zuanon (Melato)-2° A. Zanichelli (Stocchetti)- 3° S. Cerio (Simo Bike)- 4° A. Bacchini (Melato)- 5° L. Dallarosta (New Motor).

Andrea Giusti