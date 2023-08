Cus Mo Re rinuncia alla C2 Emilia spera

Il futsal modenese perde una squadra nel campionato di C2: il Cus MoRe ha infatti deciso di non partecipare più al campionato federale e così restano solo Pro Patria San Felice e Nonantola, cui si potrebbe aggiungere l’Emilia Futsal in pole per un eventuale ripescaggio dalla D alla C2 dopo la vittoria della Coppa Emilia. Intanto la collaborazione fra calcio a 5 e calcio a 11 ha portato a un volto nuovo in casa Modena Cavezzo: Alessandro Sorrentino, classe 2006, l’anno scorso in Promozione col Cavezzo, che sarà il guardiano dell’Under 19 e il terzo della prima squadra. In C1 due novità sempre in porta per il Montale: vestirà orange il classe ’94 Andrea Baravelli ex Cus MoRe, con alle spalle tante stagioni anche in B con le maglie di Pro Patria San Felice, Gennarini e Bagnolo, al suo fianco Filippo Fontanelli classe ’99 che nel calcio a 11 ha vestito le maglie di Vignolese e Piumazzo.

d.s.