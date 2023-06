CUS Mo.Re trionfa ai Campionati Nazionali Universitari, 7 medaglie d'oro e 8 in totale!

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo, la trasferta della squadra del CUS dell’Università Modena-Reggio Emilia, ai campionati nazionali universitari, che si sono conclusi domenica a Camerino, con le attesissime gare di atletica. Il CUS Mo.Re chiude con un bottino di sette medaglie d’oro, due nelle prove a squadre di volley maschile – dove la squadra modenese ha confermato il titolo dell’anno scorso – e scacchi, e cinque individuali, nel taekwondo, e ben quattro nell’atletica, da dove sono venute in tutto ben otto medaglie. Sono d’oro i successi di Alberto Montanari nei 400 metri, di Enrico Benuzzi nei 110 ostacoli, di Giuseppe Gravante nei 1500 metri, e di Michele De Berti nel doppio giro, mentre sono d’argento Giulia Cordazzo nei 1500 metri, e Sara Cantergiani nei 400 ostacoli, nonché le due staffette, la 4x400 maschile composta da Magni Baraldi, De Berti, Riccobon, Montanari, e la 4x400 femminile che schierava Baldini, Pini, Cantergiani, Morandi. A completare il medagliere del CUS Mo.Re, anche le due medaglie di bronzo conquistate nel taekwondo maschile, e dalla squadra maschile del CUS, nella classifica societaria. Tantissimi gli ottimi piazzamenti conquistati, tra cui quello della sezione di rugby a sette, rinata dopo cinque anni, nel solco di una tradizione che affonda le radici in tempi lontanissimi, perché non in molti sanno che il CUS Modena Rugby ha militato anche in serie A più di cinquanta anni fa. Grande soddisfazione per i risultati ottenuti, a conferma dell’ottimo lavoro svolto in preparazione di una manifestazione sempre molto sentita da atleti e dirigenti, che conferma il CUS Mo.Re nel gotha dello sport universitario italiano.

Marco Cavazzoni