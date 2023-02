Da Anderlini a Panini, i nomi di chi la storia l’ha fatta

Non ci sono solo numeri dietro questa incredibile striscia di duemila partite, che il Modena Volley festeggerà domani contro Taranto, ci sono anche persone, fatti ed aneddoti che hanno contribuito a creare la storia di questo avvenimento, che è un po’ anche la sintesi della storia ’moderna’ della pallavolo maschile modenese, a completamento di quella ’antica’ degli anni Cinquanta.

Sono tantissimi i personaggi che hanno animato queste duemila partite, anche se in tutti questi anni il volley stesso è profondamente cambiato: è quindi difficile condensarli in poche righe, per quanto essi siano stati vitali per questa storia. Impossibile però non partire proprio con Giuseppe Panini stesso, che su pressione, ci immaginiamo decisa e costante, del ’Prof’ Franco Anderlini, fondò la squadra, ormai quasi sessant’anni fa: Panini rimase presidente per 27 anni, e vanta l’imbattibile primato di presidente più vincente, con ben venti trofei al suo attivo, di cui otto scudetti e sei Coppe Italia, ma anche la prima Coppa dei Campioni, che Panini festeggiò ad Amstelveen nel 1990. Dietro di lui in questa specialissima classifica c’è Giovanni Vandelli, che di trofei ne ha vinti 14, che ha invece il record di aver vinto ogni manifestazione a cui la squadra ha partecipato. Innumerevoli i giocatori ’stranieri’ che sono passati in gialloblù in duemila partite, partendo ovviamente da Joseph Musil, il cecoslovacco che fu il primo a vestire il gialloblù, per passare poi ad Edward Skorek, ma anche a Bernard Rajzman, Raul Quiroga ed Esteban Martinez, Juan Carlos Cuminetti, Angel Dennis, fino ai recenti Bruninho ed Erwin N’Gapeth: tutti hanno messo molto di loro in queste duemila partite, così come tutti i giocatori italiani, che non sarebbe neanche giusto elencare, se non per citarne tre, tra i pochissimi che a Modena non hanno giocato, Piero Rebaudengo, Gianni Lanfranco, e soprattutto Andrea Zorzi. Anche sul fronte degli allenatori, queste duemila partite sono state testimonianza dei migliori allenatori, dal citato Franco Anderlini, a Julio Velasco passando per i modenesi Paolino Guidetti, Pupo Dall’Olio ed Andrea Nannini, fino alla saga dei fratelli Bagnoli, Daniele e Bruno inframezzati da Bertoli, per arrivare ad Angelo Lorenzetti, l’ultimo ad aver vinto lo scudetto a Modena, ed all’attuale Andrea Giani, colonna in campo, ed in panchina.

Pochissimi gli allenatori stranieri, il citato Skorek, Janckocic, Bernardinho papà di Bruno, e Stoytchev, ma Velasco rimane l’allenatore più vincente con nove trofei, senza però mai vincere la Champions. Duemila partite significano anche moltissime avversarie, che in realtà sono duecentoundici, 107 italiane, e 104 estere, un mare di facce e di ricordi che si affollano alla mente del vostro giornalista statistico, che ha iniziato da piccolo tifoso al vecchio PalaMolza, e che oggi sarà seduto al tavolo dei giornalisti per la sua duemillesima partita...

Riccardo Cavazzoni