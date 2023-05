Da Buffa a Servillo, sul palco i valori dello sport

Il titolo, di suo, è una dichiarazione di intenti, di poetica: si chiama Sport+ la rassegna che, da domani a domenica, porterà a Maranello un calendario di eventi e iniziative che dallo sport partono e arrivano appunto a quel segno più, che ne allarga il significato rivendicandone l’importanza per parlare di concetti e valori spesso sottovalutati, dalla parità di genere al diritto di cittadinanza. Il calendario dell’iniziativa, organizzata dal Comune di Maranello, in collaborazione con l’associazione Mo’ Better Football, Ater Teatro e con il sostegno della Fondazione, prevede un programma di spettacoli, talk show e presentazioni tra amarcord e futuro, con ospiti tra i quali spiccano Federico Buffa (foto), Peppe Servillo e Fabrizio Bosso. "L’idea è partita dal Comune di Maranello – spiega Marco Ferrero, presidente di Mo’ Better Football – e da una condivisione di valori sul tema. Lo sport è lo specchio della società in cui viviamo; pare si debba andare controcorrente per migliorare le cose, porre l’attenzione su certi temi non è scontato, ed è anzi particolarmente apprezzabile vedere che l’idea sia nata da un comune magari non grande, ma particolarmente attento". Si comincerà domani (17.30) con l’inaugurazione del murale realizzato presso il sottopasso Conad dal Collettivo FX e dai ragazzi che hanno partecipato al laboratorio didattico dedicato, per poi passare alle 18.30 al talk ’Cittadinanza olimpica. Di sport e diritti’ con protagonista la nuotatrice olimpica Unilez Takyi, suzzarese nata a Mantova che, a 16 anni ha partecipato ai Giochi di Tokyo con il Ghana.

Alle 21.30 ecco il ’Concerto per Jack London’, tratto dal racconto ’The Game’ di Jack London, melodramma jazz d’amore e pugilato che vede incontrarsi teatro e musica, interpretato da Fabrizio Bosso e Luciano Biondini, accompagnati da Silvio Castiglioni. Sabato il Collettivo FX presenterà alle 17.30 la graphic novel ’Icons’, poi alle 18.30 Alberto Molinari presenterà il suo libro ’Major Taylor. Il negro volante’, la storia del primo ciclista di colore, tra sport e razzismo. In serata (20.30) lo spettacolo ’Socrates e la democrazia corinthiana’, seguito alle 21.30 da ’Due pugni guantati di nero’, con Federico Buffa alla narrazione e Alessandro Nidi al pianoforte. Domenica, infine, si inizia con ’Fuoricampo’, incontro tra Marco Magnone e i ragazzi che hanno partecipato al laboratorio letterario, si prosegue (18.30) con il laboratorio ludico ’Subbuteology’ e (20.30) con ’90 minuti di libertà’, spettacolo itinerante a cura di Sted sul campionato di calcio del 1944 e il bombardamento di Modena. Alle 21 chiuderà ’Il resto della settimana’, reading in cui Peppe Servillo, accompagnato alla chitarra da Cristiano Califano, leggerà alcuni brani dal libro di Maurizio De Giovanni. Gli spettacoli sono gratuiti e si terranno al Parco Ferrari o, in caso di maltempo, all’Auditorium Enzo Ferrari.

Lorenzo Longhi