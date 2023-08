Da Cauz a Manconi Undici nuovi innesti

La campagna acquisti del Modena ha viaggiato veloce e così – al momento di andare in stampa con questo speciale – sono undici i nuovi volti su cui può contare mister Paolo Bianco.

DIFESA. Il nuovo terzo portiere è Filippo Vandelli, classe 2000, primo modenese fra i pali 26 anni dopo Alessio Bandieri che arriva dall’Andria. Dalla Reggiana sono arrivati Cristian Cauz (’96) e Abdoul Razack Guiebre (’97): Cauz può essere il primo ricambio per i centrali ma può adattarsi da terzino e vanta oltre 100 gettoni in C fra Piacenza, Ravenna, Lecco e Reggiana (51 gare e 5 reti in granata); il mancino Guiebre, nazionale della Burkina Faso, era stato acquistato la scorsa estate dal Monopoli e prestato alla Reggiana, dove con 35 gare e 2 gol (più 6 assist) ha contribuito al salto in B. Un ritorno sotto la Ghirlandina è quello di Giovanni Zaro (’94), già canarino dal 2019 al 2021 (55 gare e 2 reti) prima del passaggio al Sudtirol (78 gare e 5 reti in 2 anni). La promozione invece l’ha centrata Matteo Cotali (’97) col Frosinone (27 presenze) dopo i 4 campionati a Olbia. CENTROCAMPO. Oltre al rientrante Mario Gargiulo, tornato dal prestito al Pisa, le novità in mediana sono tre. I due giovani su cui il ds Vaira ha scommesso sono il belga Lukas Hubert Mondele Azun (2004) play e centrocampista mancino ex Club Nxt e Kleis Bozhanaj, trequartista albanese 2001 prelevato dalla Carrarese. La certezza è invece Antonio Palumbo (’96), su cui i canarini hanno investito 500mila euro per l’acquisto dalla Ternana. Centrocampista completo (mezz’ala, play ma anche trequartista) ha giocato oltre 200 gare fra C e B debuttando anche in A con la Samp e a Terni viene da due anni con 66 gare, 7 gol e 16 assist.

ATTACCO. Usciti Diaw e Marsura, il Modena ha riportato a casa Luca Strizzolo (’92) dopo l’ottima seconda metà di stagione scorsa e Fabio Abiuso (2003), reduce dal prestito alla Pergolettese. La novità è quella di Jacopo Manconi (’94) che torna in B a 5 anni dall’ultima metà stagione co, carpi, forte degli ultimi anni all’Albinoleffe dove con 47 reti in 108 gare si è segnalato fra i migliori attaccanti della Lega Pro. Davide Setti