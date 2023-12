Da Guiebre a Giovannini, sono 180 minuti decisivi

Sarà tempo di brindisi tra qualche giorno, non è ancora tempo però di staccare la spina. Perché le trasferte di Cremona e La Spezia non sono appuntamenti di poco conto, per innumerevoli motivi.

Per la classifica, prima di tutto, tanto corta quanto affollata nelle prime otto posizioni dove il Modena vuole stare stabilmente anche nel 2024. Per la crescita di una squadra che ultimamente qualcosa ha lasciato al caso, ha abbassato i ritmi (anche fisiologicamente) e che sa di non poterselo permettere visto che dell’intensità i canarini fanno una delle prerogative principali del loro gioco. E, infine, per il mercato. Inevitabile che il risultato di questi due ultimi incontri potrà, in qualche modo, condizionare in un senso o nell’altro le scelte di mercato che Vaira e Bianco dovranno fare ad inizio gennaio. Al netto di chi ha già fatto sapere di voler tentare fortuna in altri lidi, ad esempio Guiebre (in foto, che vorrebbe tornare a Reggio Emilia) e Giovannini, ovviamente intenzionato ad andare a giocare con continuità in Serie C, forse a Catania.

Punto interrogativo su Falcinelli, in scadenza di contratto a giugno e nel mirino di tante realtà in cadetteria. Ma, ci sarà tempo. Prima la Cremonese, formazione a dir poco temibile e basti dare una letta agli uomini sui quali può contare Stroppa. Da Vazquez a Okereke, fino a Coda e Bertolacci, Buonaiuto, Afena-Gyan. Qualche mese fa protagonisti in A, alcuni di loro, adesso alle prese con la risalita in classifica dei grigiorossi.

Che Modena sarà? Non troppo distante da quelli visti in dicembre, seppur praticamente al completo. Gerli ci sarà, solo per uno spezzone eventualmente. Unico assente sarà Gargiulo, operato ieri a Pisa al quinto metatarso del piede sinistro, infortunio che da un anno lo tormenta e per lui anche questa stagione va in archivio anzitempo. Ballottaggi a non finire per Bianco. Riccio o Pergreffi al fianco di Zaro, Cotali più di Oukhadda (con Ponsi che si sposterà a destra o sinistra in base a questa scelta), Tremolada dovrebbe ritrovare la maglia da titolare sulla trequarti al posto di Bozhanaj e Falcinelli se la gioca con Strizzolo che è il grande ex di giornata. Uniche certezze a centrocampo, dove Duca, Magnino e Palumbo tireranno ancora la carretta.

Babbo Natale, tra un regalo e l’altro da consegnare in città, ha scelto di tenere come ultima tappa viale Monte Kosica. Per i regali se ne riparlerà dopo La Spezia, il Modena scriva bene la sua letterina natalizia.

Alessandro Troncone