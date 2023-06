Da Pecchia a Maresca I debuttanti di successo

di Lorenzo Longhi

Trovare un profilo dalla carriera sovrapponibile, o almeno simile, a quella di tecnico di Paolo Bianco, prossimo allenatore del Modena, è tutt’altro che semplice a livello di Serie B. Negli ultimi tornei cadetti, per restringere il campo a una B che possa essere paragonata a quella attuale, sono stati diversi i debuttanti in categoria, peraltro con risultati alterni, ma un conto è debuttarvi dopo avere ottenuto con la stessa squadra la promozione dalla C (Alvini alla Reggiana, D’Angelo al Pisa), un altro è quello di arrivarci avendo alle spalle recenti ottimi risultati in altre serie (Dionisi all’Empoli) o all’estero (Clotet nella sua prima avventura a Brescia). Ci sono poi i promossi dai ranghi interni (Gorini a Cittadella, Occhiuzzi al Cosenza, o Greco del SudTirol che però è durato tre gare prima di tornarvi, nei ranghi) e gli esordienti provenienti da settori giovanili vincenti (com’era Fabio Grosso quando, nel 2017, prese il Bari). Altro conto ancora – ed è il caso di Bianco – è esordire dopo avere intervallato un paio di stagioni di C al ruolo di collaboratore tecnico di altri capi allenatori quali De Zerbi al Sassuolo e allo Shakhtar e Allegri alla Juventus. Un percorso originale, il suo. Bianco non può essere considerato un azzardo – come furono, nel 2018, Chezzi al Carpi o Suazo al Brescia – ma una sfida interessante sì e, in questo senso, il suo andirivieni da head coach a collaboratore tecnico può in qualche modo avvicinarsi, con le dovute differenze, alle esperienze di Nicola Legrottaglie, Luciano Zauri, Enzo Maresca e, ancora prima, Fabio Pecchia. Le vicende di Legrottaglie e Zauri si toccano. Il primo, nel 2015, aveva allenato in Lega Pro l’Akragas (in Sicilia, come Bianco tra il 2017 con Sicula Leonzio e Siracusa), salvo poi dimettersi per diventare, pochi mesi dopo, vice di Rastelli a Cagliari. Passato nel 2019 alla Primavera del Pescara, debuttò in B proprio con gli abruzzesi, salvando la squadra dopo essere subentrato appunto a Zauri, che aveva debuttato alcuni mesi prima dopo essere stato vice di Oddo a Udine, tecnico della Primavera del Bologna e dello stesso Pescara. Sarebbe poi tornato sulla panchina del Delfino in C. La prossima stagione allenerà a Malta.

Enzo Maresca aveva appena un anno di esperienza da primo tecnico quando, nel 2021, venne nominato allenatore del Parma. Profilo internazionale: vice ad Ascoli, poi secondo di Montella al Siviglia e di Pellegrini al West Ham, proveniva dall’Under 23 del Manchester City. Non fece malissimo, ma fu schiacciato dalle ambizioni del club. Oggi, tornato al City come collaboratore tecnico di Guardiola, sta per giocarsi la Champions League. Somiglia a quello di Bianco il percorso del primo Fabio Pecchia, gettato nella mischia nel 2011 a Gubbio in B poi nel 2012 a Latina in C, prima di seguire Benitez come vice a Napoli, Real e Newcastle United e ripartire da capo tecnico proprio in B a Verona. Lì, col bagaglio di conoscenze maturato, ottenne subito la promozione, bissata poi più avanti con la Cremonese. Un precedente niente male.