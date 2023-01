Da Rossini a Stankovic: prestazioni maiuscole

BRUNO 8 (att. 100% su 1, ric 0% su 2 con 1 err., 1 b.s.) - E’ la sera del ’pressure test’: Ngapeth che gli claudica attorno e Sanguinetti che esita. Che fare? Molto semplice: gettarsi tra le forti braccia di Lagumdzija e Stankovic, sfruttare la pipe di Rinaldi fino all’ultima goccia e, quando non basta, piazzare un diagonale da posto 2 degno di Cuminetti. Giù il cappello.

LAGUMDZIJA 8,5 (att. 57% su 44 con 3 err. E 4 muri sub., 3 ace, 5 b.s., 1 muro) – E meno male che era in crisi. Partita mastodontica, impreziosita dallo strappo al servizio che aggiusta il quarto set e frutta tre punti di platino per le ambizioni gialloblù.

NGAPETH 8 (att. 42% su 19 con 1 err. E 2 muri sub., ric. 61% su 18, 2 b.s.) - Gioca sulla schiena martoriata, si vede a ogni passo, in ogni situazione. Eppure riesce a confezionare un ’perfect match’ in ricezione e, addirittura, a capitalizzare i due punti che chiudono il match. Semplicemente epica la difesa di piattone destro.

RINALDI 7 (att. 41% su 29 con 2 err. E 4 muri sub., ric. 39% su 33 con 5 err., 3 ace, 3 b.s.) - Fino a metà terzo set la sua è una prova da 8 secco. I colpi di reni per rialzarsi dai momenti bui sono quelli di sempre, ma le crepe in ricezione tornano ad essere tante – d’altra parte, è il prezzo da pagare per le maggiori attenzioni che gli avversari gli rivolgono.

STANKOVIC 8 (att. 78% su 9 con 1 err., ric. 100% su 1, 1 ace, 3 muri) – Essenziale, serafico, micidiale. Non stecca nulla, mai. Prestazione maiuscola.

SANGUINETTI 6 (att. 40% su 10 con 1 err. E 2 muri sub., 4 b.s.) - Si salva nel finale, raddrizzando una prova che gli stava scappando di mano. Le ultime tre rotazioni in attacco gli valgono la sufficienza.

SALA sv – Eteree apparizioni in prima linea.

MARECHAL 6,5 (1 b.s.) - Fermate le rotative. Trova il primo break stagionale con un servizio velenoso.

ROSSINI 8 (ric. 77% su 26) – Ennesima, enciclopedica prestazione in seconda linea.

All. GIANI 8 – Voto alla squadra, che non demorde, che non molla. Da inizio stagione, solo vittorie da tre punti per la sua Valsa Group: e il secondo posto con Trento, a +5 dalla massa, è un capolavoro.

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 7, Dirlic 6,5, Sedlacek 6,5, Bayram 5, Rossi 5, Zingel 6,5, Catania (L) 6,5. Gutierrez 7,5, Kaliberda 5,5, Mattei sv. All. Soli 6.

Fabrizio Monari