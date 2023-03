Da Sacchi a Crespo, quando il pallone diventa un simbolo

Uomo di sport, allenatore, ideatore e organizzatore di tornei internazionali (come lo storico Trofeo Enzo Ferrari), già cittadino onorario di Finale Emilia per l’impegno come volontario 2012 a favore della popolazione colpita dal sisma, Lorenzo Benincasa, ’Benny Coach’, è una figura che a Modena ha lasciato il segno, anche perché ha continuato a perseguire il suo obiettivo fino in fondo, nonostante l’incombere della malattia che lo ha tolto ai suoi cari il 13 ottobre 2013. Modena Benny Cup, speciale manifestazione benefica ideata e organizzata a partire dal 2013 dal figlio Federico, educatore e volontario per Lilt (Lega Italiana Lotta Tumori), nasce per ricordarlo e da subito ha incontrato il favore e il sostegno di testimonial d’eccezione, anche per i valori e l’esempio di Lorenzo Benincasa.

Da Arrigo Sacchi a Gianni De Biasi, da Hernan Crespo e Paolo Cannavaro, Lorenzo Pellegrini e Luca Toni, oltre a Francesco Acerbi, che a sua volta si è trovato a dover lottare contro un tumore ai tempi del Sassuolo: per il suo fine benefico e l’unicità della sua filosofia Modena Benny Cup è stata capace di coinvolgere figure anche molto importanti del calcio che conta, tutte ben liete di supportare una buona causa. E così, di padre in figlio, le immagini di Toni e Crespo con papà Lorenzo prima e con Federico (in foto) poi hanno corredato un percorso che a giugno tornerà, sempre per sostenere la Lilt a fianco dei malati oncologici. Nelle quattro edizioni precedenti, dal 2013 al 2017, la Modena Benny Cup ha visto partecipare centinaia di squadre: si sono disputati 200 match con 10mila ore di sport in tutta Modena e provincia. Nella nuova edizione del prossimo 18 giugno l’evento si amplia andando ad aggiungere al calcio a 5 anche altre discipline sportive come tennis, beach volley e il podismo, con la camminata non competitiva che ha già coinvolto due importanti gruppi quali la Podistica Cittanova e La Guglia ed è stata inserita nel calendario dei circuiti di Modena Corre e Reggio Corre.

In occasione della quinta edizione, quella del ritorno, Modena Benny Cup presenta un nuovo logo, ha già visto confermare l’impegno dello staff e dei volontari che l’hanno sempre accompagnata e punta a numeri significativi: l’obiettivo è quello di coinvolgere, a vario titolo, migliaia di persone. Le iscrizioni sono aperte e ci si può mettere in contatto con gli organizzatori via social e alla mail [email protected] Ne vale la pena.

l.l.