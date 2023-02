"Da salvare la capacità di reagire a una fase di grande difficoltà"

Un passo indietro pesante soprattutto sul piano dell’interpretazione della partita, per questioni "tecniche", sottolinea Andrea Giani. "Non è stata una partita splendida la nostra, soprattutto in ricezione" commenta il coach della Valsa Group: "Abbiamo perso secondo me un brutto secondo set, un set che abbiamo sempre condotto. Poi questa squadra ha dimostrato di saper anche reagire alle difficoltà, di saper accettare di giocare male rialzandosi anche da errori grossolani, e questo è un grande merito e una grande forza che abbiamo. Dobbiamo però stare più attenti su questioni tecniche, ad esempio la ricezione su battuta float che purtroppo ci è costata tanto". Sul risultato finale il giudizio del Giangio tiene conto del valore dell’avversaria: "Sapevamo che Verona è una squadra forte, se è nella partita sa essere aggressiva con battuta, attacco e muro. È anche in queste condizioni che si misurano le squadre: usciamo con una sconfitta al tie break, ma eravamo anche sotto 2-0 e il fatto di aver recuperato è una buona cosa".

Particolarmente evidenti le difficoltà di Earvin Ngapeth, sottotono non per fastidi fisici ma per "una questione tecnica" assicura Giani. "Ha fatto fatica con l’attacco e anche con la ricezione, poi ha dei momenti nei quali riesci ad esprimersi lo stesso ma complessivamente non ha fornito una buona prestazione, come in altre situazioni. Io però mi concentro su quello che abbiamo fatto come squadra". Ultime note sulla classifica e sulla corsa al secondo posto: "Sapevamo di avere di fronte tre partite decisive, la prima non l’abbiamo vinta e abbiamo portato via un punto. Adesso abbiamo la prossima in casa con Monza (il 5 marzo, ndr) che sarà altrettanto difficile, poi abbiamo la partita a Trento, quindi sono tutte partite di livello contro squadre forti. E le vittorie dovremo conquistarcele sul campo, giocandocele fino a che non sarà caduta l’ultima palla e senza poter fare previsioni sul risultato".

Fabrizio Monari