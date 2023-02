’Dai dai dai che vai benon’ Tutti gli inni d’autore dei canarini

Sanremo è un pretesto, ma in questi giorni è immanente. Modenesi in gara non ce ne sono, ma se si parla di musica e gara allora ci si può divertire ad associare il pretesto al calcio e trovare chicche memorabili. Così, se il Sassuolo e il Carpi possono vantare tra gli autori di alcuni dei loro inni figure che il palco dell’Ariston l’hanno calcato, da Nek a Paolo Belli, sono i gialloblù ad avere regalato nel tempo una compilation da festival: SanreModena, la potremmo chiamare. Questo non è un elenco; è mondo di suggestioni. Si va dalle trombe di ’Forza Modena’ dell’orchestra California (1961, stile milonga: ’Dai dai dai che vai benon l’anno venturo siamo in A’), a quelle che introducevano l’omonimo inno cantato da Odino Schiavi e Milena Manni che citava il vecchio campo (’quanti ricordi gioiosi e belli nel nostro stadio di viale Fontanelli’). Era un pezzo già vecchio, perché al tempo faceva furore l’inno beat ’Canarino va’’ dell’Equipe 84 che, tra gli autori, presentava anche Francesco Guccini e iniziava con un basso di atmosfera morriconiana adatto a un film di Sergio Leone. Tutto diverso, nel 1975, ’Avanti Canarini’ dell’orchestra Cunetta, marcetta cantata dal coro ’9 gennaio’. Detto di ’Magico Modena’ e ’Sangue gialloblù’, c’è poi ’Grande Modena’, puro brano anni Ottanta. Cantato dal gruppo di comici del programma di Italia 1 ’Emilio’, spin off del ’Drive In’, dopo un canto della curva, iniziava con un ’salve, sono l’inno del Modena’ che parafrasava un tormentone di Andrea Brambilla, il commissario Zuzzurro. Con lui cantavano Gaspare, Carlo Pistarino, Athina Cenci, Massimo Buscemi e Dominique Chalbot, con il coro formato da alcuni giocatori di allora come Ballotta, Nitti, Bosi e Gasparini. Chi ricorda nomi e volti ha buona memoria, ma anche qualche anno in più.

Lorenzo Longhi